Impulsa Carmen Lilia poder de las mujeres

Su gobierno les ofrece el taller “Manos a la Tierra: Taller Práctico de Jardinería, Poda y Compostaje”

Por. Staff

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo, en conjunto con la Coordinación General de Gestión Ambiental, llevó a cabo el taller “Manos a la Tierra: Taller Práctico de Jardinería, Poda y Compostaje”, con el propósito de fomentar el aprendizaje de técnicas sustentables para el cuidado de las áreas verdes y la conservación del medio ambiente.

La actividad se desarrolló en la Plaza de la Mujer, donde 19 mujeres participaron en un espacio de aprendizaje diseñado para fortalecer sus conocimientos y habilidades en jardinería, técnicas de poda y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Estas acciones forman parte de la visión de gobierno que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien ha consolidado una política pública centrada en el bienestar, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.

Bajo el principio de que la transformación también se construye desde las comunidades y el cuidado del entorno, su administración impulsa programas que brindan herramientas, conocimientos y espacios de participación para que más mujeres desarrollen nuevas habilidades, contribuyan al desarrollo sostenible de Nuevo Laredo y se conviertan en agentes de cambio en sus hogares y colonias.

Durante las tres jornadas, las asistentes recibieron capacitación sobre técnicas de poda, compostaje y cuidados generales de las plantas, abordando la importancia de estas prácticas para conservar áreas verdes saludables y fomentar una cultura de respeto y cuidado del entorno.

Como parte del taller, las participantes también realizaron actividades prácticas, aplicando los conocimientos adquiridos mediante ejercicios de poda, elaboración de composta y mantenimiento de plantas. Estas dinámicas permitieron reforzar el aprendizaje de manera participativa, brindándoles herramientas que podrán aplicar tanto en sus hogares como en sus comunidades.

De igual forma, se destacó el compostaje como una alternativa sustentable para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, contribuyendo a la reducción de desechos y a la producción de abono natural que favorece el desarrollo de jardines y áreas verdes.

Como parte de la clausura del taller, las participantes recibieron un reconocimiento por su compromiso, dedicación y entusiasmo durante las tres jornadas de aprendizaje. Posteriormente, disfrutaron de una convivencia, en la que cada una aportó un platillo para disfrutar de un momento de integración y compañerismo, fortaleciendo los vínculos creados a lo largo de la actividad.

Con estas acciones, INMUJER Nuevo Laredo continúa generando espacios de aprendizaje y participación que fortalecen el desarrollo personal de las mujeres, impulsan la educación ambiental y promueven la construcción de comunidades más sostenibles y solidarias, en concordancia con los proyectos del Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.