Las mujeres somos el alma de la nación, por eso hay que reconocerlas: Presidenta Claudia Sheinbaum en entrega de pensión mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán

Ademas de la Pension Mujeres Bienestar, la Jefa del Ejecutivo Federal destaco la construccion de un Centro

Por. Staff

Quiroga, Michoacán.- “La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al encabezar aquí la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria también vinculó ese atropello “con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos”.

Y enlistó: “el derecho a educarnos, el derecho a trabajar, el derecho al acceso a la salud especial para las mujeres. Debemos de tener todos los derechos y también derecho a una vida libre de violencia y para eso hay que reconocer a las mujeres, a las mujeres en la historia y a las mujeres de hoy con todos nuestros oficios, con todas nuestras profesiones: si somos amas de casa reconocernos, si somos enfermeras reconocernos, si somos médicas reconocernos, si somos secretarias reconocernos”.

Sheinbaum Pardo llamó a que ese reconocimiento sea de manera permanente.

“Siempre reconocer a las mujeres porque las mujeres valemos mucho, somos el alma de la nación, siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, afirmó.

La Presidenta recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de

oscuridad con el neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo, ya que gracias a la Cuarta Transformación y a la lucha de las mujeres, llegó la primera mujer Presidenta en 200 años, por lo que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de cuidados que hacen las mujeres y cumple la promesa de que no llegó sola, sino que llegaron todas las mujeres a la Presidencia de México.

Expuso que además de la Pensión Mujeres Bienestar, el Gobierno de México construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición de todas y todos los mexicanos la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo en el país.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar como un reconocimiento al trabajo realizado en la construcción del país y recordó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el trabajo de la Presidenta que la coloca como la mandataria mejor evaluada en América Latina y una de las mejores del mundo.

Resaltó las acciones en beneficio de las mujeres, particularmente de Michoacán, donde se construirán 127 Centros LIBRE, a pesar de que el estado solo tiene 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, María del Carmen Villanueva Herrera, agradeció estos apoyos para las mujeres indígenas de la comunidad y celebró la visita de la Presidenta para escuchar al pueblo.

Felicitación a Estados Unidos

Finalmente en el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la Presidenta de México envió una felicitación al pueblo estadounidense: “le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno, y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”.