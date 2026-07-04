Lo condenan a mil 18 años por fraude a 107 familias en Guanajuato

El abogado deja sin patrimonio a los afectados, deberá pagar más de 33 millones de pesos por reparación del daño

Por. Staff

León, Gto. El responsable del despacho jurídico Punto Legal, Edgar Francisco Franco Ríos, quien cometió un fraude inmobiliario que dañó a 107 familias de León con la venta de casas, fue sentenciado a más de mil 18 años de prisión y a pagar casi 30 millones de pesos por reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado (FGE) calificó el hecho como “una sentencia histórica” que hace justicia a las 107 víctimas que perdieron el patrimonio de toda su vida.

El abogado responsable de Punto Legal, detenido en el año 2023, recibió 2 sentencias condenatorias: una por 438 años y 4 meses de prisión; y la segunda por 580 años, “acumulando una penalidad histórica de mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude”, destacó la FGE.

“Aunque la legislación penal del Estado establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel, el verdadero triunfo de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de los ofendidos, logrando que el Juez impusiera al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente”, explicó.

Edgar Franco debe pagar 29 millones 923 mil 100 pesos por el daño material, 3 millones 326 mil 490 por el daño moral y 148 mil 500 por los perjuicios provocados, enumeró. La Fiscalía anticipó que velará porque se pague el daño a las víctimas.

Recordó que por cada una de las querellas del caso impulsó el trabajo del Ministerio Público para que los defraudados obtuvieran una reparación del daño económico y moral que sufrieron.

El abogado de Punto Legal ofreció de manera “engañosa” casas de supuestos remates bancarios, mencionó.

“El trabajo ministerial demostró ante los tribunales que el hoy sentenciado utilizó diversos artificios para engañar de forma consecutiva a las 107 personas, ofertando inmuebles sobre los cuales no tenía ninguna facultad legal de venta ni se encontraban en litigio alguno”, explicó.

El Ministerio Público demostró “el impacto real” que el fraude causó en la vida y estabilidad de las víctimas; así fue como el 26 y 30 de junio, el tribunal de enjuiciamiento dictó la sentencia histórica, concluyó.