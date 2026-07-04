Más de 200 mil hectáreas quedaron sin cultivo este año

Como parte de esa estrategia, la Secretaría también impulsa cultivos alternativos que permitan reducir riesgos ante la sequía. Uno de ellos es el guar, una planta con alta resistencia a las temperaturas extremas y a la escasez de agua, cuya comercialización ya está garantizada mediante contratos con la industria.

Por. Antonio H. Mandujano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Las afectaciones provocadas por la falta de humedad dejaron este año más de 200 mil hectáreas sin sembrarse en Tamaulipas, un panorama que obligó a replantear estrategias para respaldar a los productores y preparar los apoyos para los próximos ciclos agrícolas Primavera-Verano y Otoño-Invierno.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del estado, Antonio Varela Flores, quien explicó que aunque históricamente alrededor de 200 mil hectáreas quedan fuera de producción cada año, en este 2026 la superficie fue todavía mayor debido a las condiciones de sequía registradas al inicio del ciclo.

No obstante, señaló que las lluvias registradas durante abril, mayo y junio permitieron que parte de los agricultores aprovecharan la humedad para establecer cultivos intermedios, reduciendo parcialmente el impacto económico.

“En realidad fueron más de 200 mil hectáreas. Doscientas mil son las que tradicionalmente año con año no se siembran, pero este año fue más de esa cantidad. Como tuvimos lluvias en abril, mayo y junio, muchos productores optaron por ciclos intermedios”, explicó.

El funcionario agregó que, además de enfrentar las pérdidas por la falta de siembra, la dependencia ya trabaja en acciones para fortalecer la siguiente temporada agrícola mediante apoyos directos a los productores.

Informó que en aproximadamente diez días comenzará la entrega de semilla certificada para los municipios del sur del estado que participan en el ciclo Primavera-Verano, mientras que de forma paralela ya se diseña el esquema de apoyos para el ciclo Otoño-Invierno en la zona norte.

“Seguimos trabajando en los programas que tenemos. Ya vamos a empezar a entregar semilla de calidad para el Primavera-Verano y al mismo tiempo nos estamos preparando para el Otoño-Invierno, para ver qué apoyo les podemos dar a los productores”, indicó.

Como parte de esa estrategia, la Secretaría también impulsa cultivos alternativos que permitan reducir riesgos ante la sequía. Uno de ellos es el guar, una planta con alta resistencia a las temperaturas extremas y a la escasez de agua, cuya comercialización ya está garantizada mediante contratos con la industria.

Varela Flores detalló que actualmente existen más de 3 mil hectáreas sembradas con este cultivo y se espera alcanzar alrededor de 5 mil durante el presente año, al considerar que representa una opción rentable para los agricultores al contar con un precio garantizado y mercado asegurado.

El secretario añadió que el Gobierno del Estado mantiene la búsqueda de nuevos mecanismos para fortalecer la rentabilidad del campo tamaulipeco y brindar mejores condiciones de comercialización a los productores en los próximos ciclos agrícolas.