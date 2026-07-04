Memo Ochoa a Gilberto Mora: “ya son las 9 y no haz hecho la tarea”

En un video se observa a Ochoa con una actitud relajada cuando llega a la habitación donde el joven futbolista descansaba y empieza a interactuar con él

Por. Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- En la concentración de la Selección Mexicana rumbo al partido ante Inglaterra, un video de Memo Ochoa y Gilberto Mora provoca una nueva ola de comentarios y memes.

La escena se suma al fenómeno digital que enfrenta a la plantilla tricolor con el entusiasmo de la afición y el humor de las redes sociales.

Deja ‘tarea’ a Morita

La interacción entre ambos jugadores ocurre antes de los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa este 5 de julio en el Estadio Ciudad de México

En la publicación Ochoa escribe: “No se preocupen, para los que preguntan sí estoy pendiente de @gil_morita… ya está en su cuarto, con tarea hecha y listo para dormir”, reforzando la narrativa de ‘mentor’ que circula en plataformas digitales

En el clip Ochoa aparece con una actitud relajada llegando al sitio donde el joven futbolista descansaba. Después de que se abre la puerta, el portero señala

“Gil, ya son más de las nueve y no haz hecho la tarea”.

Entre risas Gilberto Mora acepta los plumones y el dibujo para colorear que Memo Ochoa le ofrece, en referencia a los memes que lo retratan como figura paternal.

Ochoa lleva en la mano un títere de sí mismo y bromea al decir que le leerá su cuento de buenas noches al jugador de 17 años.

La dinámica arrancó risas y mensajes, como el de un usuario que comenta: “Ayññ, ya dejó las crayolas y usa plumones, está creciendo rápido”. Otro seguidor escribe: “Esto es lo que nos va a llevar a la final”.

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La afición en redes sociales

La afición convierte la relación entre Ochoa y Mora en tendencia, con frases como “Don Memo gracias por cuidar a nuestro niño”. El apodo de “mi niño” y los mensajes de cuidado y disciplina elevan la popularidad del dúo en vísperas del partido contra Inglaterra.

Las interacciones también incluyen peticiones lúdicas, como “Don Memo ¿le echa un ojito a la Hormiga, por fi? se anda desvelando viendo anime”.

El fenómeno alcanza miles de reacciones y decenas de miles de “me gusta”.

Las respuestas se multiplican en tono humorístico: “Don Memo, Morita se va a resfriar con este frío, tápelo”, “Don Memo, le encargamos mucho a nuestro muchacho”, y “Caile al cuarto del Alexis, aquí tenemos after”.

Los comentarios refuerzan la imagen de Ochoa como referente generacional y protector del futbolista que aún es menor de edad.

Ochoa mentor de Mora

La dinámica surge de la diferencia de edad y experiencia entre ambos jugadores. Gilberto Mora, con 17 años, es el más joven de la convocatoria mexicana y el segundo titular más joven en la historia de los Mundiales en partidos de eliminación directa, solo detrás de Pelé.

Guillermo Ochoa suma seis participaciones mundialistas y más de dos décadas en el futbol internacional, funcionando como guía y respaldo dentro del vestuario.

El fenómeno digital inició cuando la afición bautizó a Ochoa como “Don Memo” y lo vinculó con Mora mediante historias virales y animaciones, como el corto donde el mediocampista pide permiso para jugar, diciendo:

“Oye, mami, dice don Memo que si me das permiso de jugar el domingo contra Inglaterra”.

La imagen de Ochoa como figura paternal se consolida en cada aparición conjunta, alimentando la tendencia antes del duelo en el Estadio Ciudad de México.