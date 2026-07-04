Muere en hospital hombre que cayó de un tercer piso en Tampico

La víctima fue identificada como Fernando A. Agentes de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar las diligencias correspondientes.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las graves lesiones que sufrió tras caer desde un tercer piso de una vivienda en la colonia Morelos de Tampico cobraron la vida de un hombre cuando recibía atención médica en el Hospital Naval.

La víctima fue identificada como Fernando A. Agentes de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió la tarde del viernes en un domicilio ubicado en el cruce de la carretera Tampico-Valles y la calle Jesús García, donde el hombre quedó inconsciente tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo.

Brigadistas de Voluntarios Zona Sur le brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Durante las maniobras presentó un paro cardiorrespiratorio, del que fue reanimado antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Naval.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Fernando A. falleció poco después de su ingreso. El cuerpo fue identificado por su hermano, Jorge Pioquinto A.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias en las que ocurrió la caída, por lo que la Policía Investigadora mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el caso.