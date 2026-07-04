Mujeres periodistas fortalecen su labor con capacitación en Inteligencia Artificial Escritura

Durante la bienvenida, Carmen Hernández, secretaria de la Red y representante de la coordinadora Cynthia Gallardo Guerrero, reconoció la relevancia de la actualización permanente en el gremio.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de fortalecer sus competencias digitales y adaptar el ejercicio periodístico a las nuevas herramientas tecnológicas, integrantes de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas participaron este sábado en la conferencia «Usos Prácticos de la Inteligencia Artificial Aplicada a la Voz, Imagen y Video», impartida por el ingeniero Julio Mejía Elías en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Sur.

Durante la bienvenida, Carmen Hernández, secretaria de la Red y representante de la coordinadora Cynthia Gallardo Guerrero, reconoció la relevancia de la actualización permanente en el gremio.

«Es importante que las comunicadoras aprovechen las nuevas tecnologías para enriquecer su labor informativa y mantenerse actualizadas ante los cambios digitales»

Asimismo, las asistentes agradecieron el respaldo de la directora de la FADYCS, Elda Ruth de los Reyes Villarreal, por facilitar este tipo de espacios de capacitación para las periodistas de la región.

En la conferencia, presentada por Ángeles Barrios Gudiño, el ingeniero Julio Mejía Elías compartió aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial para optimizar el trabajo periodístico, además de abordar aspectos de ciberseguridad y protección de datos personales.

«Es fundamental revisar los permisos que solicitan las aplicaciones móviles y hacer un uso responsable de las plataformas digitales para proteger la información personal y profesional», advirtió el especialista, quien también alertó sobre la cantidad de datos que recopilan las redes sociales y diversos servicios digitales, exhortando a reforzar las medidas de seguridad informática.