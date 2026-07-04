Piden celebrar con prudencia un posible triunfo de la selección mexicana y evitar riesgos en los festejos

La regidora pidió a la afición abstenerse de subir a monumentos, estructuras o mobiliario urbano en caso de celebraciones, al advertir que estas acciones pueden derivar en accidentes.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el partido que disputará este domingo la Selección Mexicana frente a Inglaterra, la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Cabildo de Tampico, Amalia Trejo Hernández, exhortó a la ciudadanía a disfrutar del encuentro con responsabilidad y evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad de las personas durante los posibles festejos.

La regidora pidió a la afición abstenerse de subir a monumentos, estructuras o mobiliario urbano en caso de celebraciones, al advertir que estas acciones pueden derivar en accidentes.

Indicó que el punto de encuentro de este domingo será el Recinto Ganadero en la laguna del Carpintero donde podría concentrarse la afición para celebrar, y se dispondrá de elementos de seguridad para la tranquilidad de las y los asistentes.

Trejo Hernández informó que, como ocurrió en encuentros anteriores de la Selección Mexicana, se desplegará un operativo especial en coordinación con la Guardia Estatal, Protección Civil y los cuerpos de emergencia.

Expresó que el dispositivo incluirá la presencia de ambulancias y personal de auxilio para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse antes, durante o después del encuentro deportivo.

La edil reiteró el llamado a la ciudadanía para vivir la pasión por el fútbol de manera responsable, respetando las medidas de seguridad y contribuyendo a que la jornada transcurra sin incidentes.