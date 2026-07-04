Roban mil 270 tráileres en primer semestre del 2026

Canacar: 15 operadores han muerto durante los atracos. Los transportistas están cansados de la inseguridad en prácticamente todas las rutas del país

Por. Staff

MATAMOROS.-En el primer semestre del año, en México se reportó el robo de mil 270 unidades de carga y la muerte violenta de 15 operadores, informó Rómulo Mejía Durán, vicepresidente de la Cámara Nacional del Auto transporte de Carga (Canacar).

El Estado de México y Puebla, dijo en conferencia, son las entidades donde más robos se han registrado, seguidas de Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco.

“Tan sólo en estos seis meses que van del año, tenemos 15 decesos de operadores por parte de delincuentes que buscan y logran apoderarse de la carga y de los camiones, y se ha reportado el robo de mil 270 unidades, todas con violencia”, señaló.

Dijo que los transportistas están cansados de la inseguridad en prácticamente todas las rutas del País.

“Esto ya no lo vamos a permitir. Ya basta. Todos los empresarios nos unimos a decir un ya basta. Requerimos de una mejor seguridad para el transporte, para los operadores y para todas las familias de México”, externó.

AFECTA INTERÉS DE CHOFERES

Mejía dijo que debido a la inseguridad se ha incrementado el déficit de choferes en las empresas transportistas.

“El déficit de operadores en el sector del transporte en todo el país es de 90 mil choferes”, precisó. El empresario dijo que es urgente que se mejoren las condiciones de seguridad en las carreteras, pues se corre el riesgo de mermar la movilidad de mercancías por el territorio nacional.

“Antes, los choferes les dejaban el trabajo a sus hijos o a sus nietos. Ahora, nadie quiere ser operador por la inseguridad”, alertó.