Sofocan incendio de camioneta en estacionamiento de hospital privado de Tampico; no hubo personas lesionadas

El incidente generó alarma entre pacientes, familiares y personal del nosocomio, aunque fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este sábado luego de que una densa columna de humo saliera del estacionamiento de un hospital privado ubicado en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Francia, en Tampico.

El incidente generó alarma entre pacientes, familiares y personal del nosocomio, aunque fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.

El comandante de Bomberos, Héctor Guzmán Curiel, informó que el fuego se originó en una camioneta modelo 2002 estacionada en el segundo nivel del inmueble y expresó que el siniestro fue sofocado antes de que se propagara.

«Sí fue un incendio, una camioneta en el segundo nivel del estacionamiento de la Beneficencia Española… Quien controló el incendio fue el personal de seguridad privada IRH, con el equipo de contraincendio del mismo hospital»

Al sitio acudieron la Pipa 1 y la Camioneta 2 con seis elementos, sin que fuera necesaria una intervención mayor, además de señalar que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

A través de un comunicado, la institución médica confirmó que la situación fue atendida de manera inmediata.

«El incidente registrado esta tarde en el estacionamiento del hospital fue controlado de manera oportuna, gracias a la rápida actuación de nuestro personal y de los cuerpos de emergencia. No se reportan personas lesionadas ni daños a las instalaciones del hospital. La atención médica y las operaciones continúan con total normalidad y agradecemos el apoyo y la pronta respuesta de todos los involucrados»