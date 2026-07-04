Van por nuevas Gasolineras del Pueblo en seis municipios

Nuevos proyectos en Victoria, Casas, Abasolo, Güémez y Altamira. Ya opera en La Pesca con gasolina desde $22.99/litro, por debajo del precio nacional.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno de Tamaulipas acelerará la expansión de las Gasolineras del Pueblo, un modelo de estaciones de servicio impulsado por la administración estatal para ofrecer combustibles a menor precio en comunidades alejadas y, próximamente, también en ciudades estratégicas del estado.

En entrevista exclusiva para Expreso, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, reveló que actualmente opera una estación bajo este esquema en La Pesca, Soto la Marina, mientras que ya están en proceso nuevos proyectos en Casas, Ciudad Victoria, Abasolo, Güémez y Altamira.

El funcionario explicó que la estrategia no busca competir con fines comerciales, sino generar un beneficio social al eliminar el margen de utilidad de la estación y trasladarlo directamente al precio que paga el consumidor.

“En lugar de obtener una utilidad, esa utilidad se la trasladamos al precio de la gasolina para que sea más barata. Así podemos bajarle entre uno y hasta dos pesos al precio final del combustible”, explicó.

Actualmente, la Gasolinera del Pueblo de La Pesca vende la gasolina entre 22.99 y 23 pesos por litro, por debajo del tope nacional cercano a los 24 pesos.

Un modelo pensado para comunidades donde no llega la iniciativa privada

Ángel Jiménez señaló que estas estaciones se instalan principalmente en zonas donde el sector privado considera poco rentable invertir debido a la baja demanda o la lejanía de las comunidades.

En esos casos, dijo, el Gobierno del Estado asume la operación con el objetivo de fortalecer la economía local.

Puso como ejemplo La Pesca, donde gran parte de la población vive de la actividad pesquera y depende diariamente del combustible para salir al mar.

“El objetivo no es generar ganancias, sino maximizar el impacto social. Los pescadores pueden adquirir combustible más barato y eso mejora directamente su actividad productiva”, sostuvo.

Victoria también tendrá Gasolinera del Pueblo

Como parte de la expansión del programa, el secretario confirmó que Ciudad Victoria contará con una Gasolinera del Pueblo, aunque inicialmente estará destinada al abastecimiento de la flota vehicular del Gobierno estatal.

Además, ya se construye otra estación en el municipio de Casas, mientras que existen proyectos para instalar nuevas gasolineras en Abasolo, Güémez y Altamira.

Paralelamente, la Secretaría de Desarrollo Energético mantiene conversaciones con empresarios gasolineros para que puedan incorporarse a la franquicia creada por el Gobierno estatal.

Aunque aclaró que no podrán obligarlos a reducir precios como ocurre con las estaciones públicas, sí buscarán garantizar que comercialicen combustible de calidad y bajo estándares de verificación.

Buscan convertirse en referencia para bajar precios

El funcionario aseguró que otro de los objetivos del programa es influir en el comportamiento del mercado.

Explicó que cuando disminuyan las presiones internacionales que actualmente mantienen elevados los precios del petróleo (como los conflictos geopolíticos en Medio Oriente), las Gasolineras del Pueblo reducirán nuevamente sus precios para convertirse en un referente que incentive al resto de las estaciones a hacer lo mismo.

“No es nuestra intención quedarnos con precios altos. Cuando el mercado internacional se normalice, nosotros vamos a bajar los precios y eso también marcará una referencia para que el sector privado haga lo propio”, afirmó.

Para finalizar, sostuvo que este esquema busca evitar que los incrementos provocados por situaciones extraordinarias permanezcan de forma permanente en el mercado una vez que desaparezcan las causas que los originaron.