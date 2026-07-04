Victoria se alista para calor extremo

Protección Civil se prepara para activar medidas preventivas, incluyendo la suspensión de actividades al aire libre, ante temperaturas superiores a los 45 grados

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria se prepara para enfrentar las temperaturas extremas de la temporada de verano, con la posible activación del Operativo Hidratación y la suspensión de actividades al aire libre cuando el termómetro supere los 45 grados centígrados.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Livio César Flores Rodríguez, informó que la corporación vigila los pronósticos meteorológicos y se encuentra lista para desplegar acciones preventivas cuando las condiciones climatológicas lo ameriten.

“Estamos listos; ya vendrán los avisos por parte del municipio. En época de calor, más que nada cuando las temperaturas estén arriba de los 45 grados, como todos los años, se deben suspender las actividades”, expresó.

El funcionario explicó que las recomendaciones se enfocarán en proteger a niñas, niños y adultos mayores, además de evitar actividades deportivas y recreativas durante las horas de mayor radiación solar. “Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros niños y todas las actividades deportivas, suspenderlas”, afirmó.

Aunque el Operativo Hidratación todavía no inicia de manera formal, Flores Rodríguez aseguró que Protección Civil cuenta con insumos, personal y unidades listos para intervenir. “Siempre estamos preparados, como en época de invierno y en época de calor; primero esperamos los avisos y luego ya la operatividad”, señaló.

Respecto a los golpes de calor, indicó que hasta ahora no existen casos confirmados atendidos por la corporación, aunque no descartó que puedan presentarse conforme aumenten las temperaturas. “Son extremadamente mínimos, yo te puedo decir que ninguno todavía, pero no podemos descartar que vaya a pasar”, advirtió.

El coordinador sostuvo que la hidratación será una de las principales medidas preventivas durante los próximos meses, por lo que pidió a la ciudadanía consumir agua de manera constante, evitar la exposición prolongada al sol y atender las recomendaciones que se emitirán desde los canales oficiales del municipio.

“La hidratación es importante para evitar ese tipo de acontecimientos”, señaló Flores Rodríguez, al insistir en que la prevención será clave para reducir riesgos entre la población durante la temporada de calor.