Altaír Tejeda de Tamez

Fue una figura literaria destacada en México y una de las voces más prolíficas y versátiles de su generación

POR RAUL GONZALEZ SIERRA

EXPRESO- LA RAZÓN

Nacida el 23 de octubre de 1922 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, y fallecida el 17 de septiembre de 2015, fue una figura literaria destacada en México y una de las voces más prolíficas y versátiles de su generación. Como narradora, poeta, dramaturga, cronista y periodista, su legado literario trasciende géneros y disciplinas.

Nacida como Altaír Tejeda Treviño en el seno de una familia de educadores, recibió una sólida formación académica, destacándose como licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Coahuila. Además, completó una maestría en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidando su profundo conocimiento de la literatura.

En su vasta producción literaria, sobresalen sus poemas y relatos caracterizados por una finura y dinamismo notables, imbuidos de nostalgia y esperanza en el futuro. Sus narraciones se destacan por su técnica clara y directa, despojadas de divagaciones innecesarias, y a menudo exploran aspectos misteriosos y fantásticos junto con una mirada psicológica penetrante.

Como dramaturga, Tejeda de Tamez fue galardonada con el Premio INBA por su obra «Canasta», que ofrece una visión inusual y tragicómica de la vida de un grupo de mujeres absortas en su juego de canasta, mientras sus familias experimentan tragedias. Otras piezas teatrales, como «Otoño muere en primavera» y «Los Mutantes,» revelan su habilidad para abordar temas profundos y controvertidos en un escenario, a menudo arraigados en el contexto costumbrista y social de México.

Altaír Tejeda de Tamez fue una autora cuya pluma multifacética y enfoque claro dejaron una huella indeleble en la literatura mexicana. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores y lectores, consolidando su lugar en el panteón de los grandes autores mexicanos del siglo XX.

A lo largo de su vida, Tejeda de Tamez ejerció una notable influencia en la educación, enseñando en diversas disciplinas, desde educación primaria hasta literatura y teoría literaria. Su compromiso con la enseñanza se fusionó con su pasión por la escritura, marcando su carrera como autora.

Primer Premio de Teatro Mexicali 1958. Primer Premio de Teatro 1960. Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2008, otorgada por el h. Congreso del Estado de Tamaulipas.

Obra

Publicó su primer libro de poemas, 30 minutos, en 1952. Su obra poética se caracteriza por ser fina, dinámica y nostálgica, sin embargo, ofrece visiones poéticas fuertes y completas con esperanza en el futuro. Su narrativa se caracteriza por una técnica clara y directa sin rodeos ni divagaciones. En sus relatos, algunos autobiográficos, predominan aspectos misteriosos y fantasiosos, así como también un tono sicológico. Su novela Ménage à trois es una narración cargada de humor, fino erotismo y costumbrismo.

Entre sus obras de teatro destaca Canasta, escrita en 1958 y que recibió el premio INBA ese mismo año, aunque fue presentada en escena por vez primera en 1976, en la que ofrece la visión de un grupo de mujeres felices inmersas en un juego de canasta mientras sus familias sufren su ausencia y mientras tanto se desarrolla una tragedia.[3] Otoño muere en primavera recibió el premio «El Nacional» en 1960, escenificada en 1985, es una pieza costumbrista protagonizada por mujeres presas de un ambiente monótono y provinciano.[3] En 1987 estrenó Los mutantes (1984) en el Festival Internacional de las Artes en Monterrey en la cual muestra la degradación moral para conseguir dinero y poder. En Yerbabuena relata los hechos reales occurridos en la comunidad homónima tamaulipeca que se suscitaron por un conflicto político-religioso. Algunos de sus libros los vende mercado libre.

Como columnista escribe crónicas para El Diario de Ciudad Victoria, algunas de las cuales fueron recopiladas en Buenos días, Victoria. El 31 de marzo de 2008 recibíó la Medalla al Mérito «Luis García de Arellano» que otorga anualmente el Congreso del Estado de Tamaulipas, a los tamaulipecos distinguidos.

Obras Narrativa

El perro acomplejado (1958)

El cementerio de las palabras (1980)

Ochenta ventanas para asomarse al mundo (1983)

Crónicas y cuentos (1985)

Buenos días, Victoria (1987)

Estrategia (1989)

Variaciones para un tema de rosa (1993)

Los signos secretos (1997)

Antología de cuentos (2001)

«Las Ventanas de Altair» (2012)

Novela

Ménage à troisa (1990)

Teatro

Canasta (1958, puesta en escena en 1976)

La telaraña (1959)

Otoño muere en primavera (1959)

Buenas noches, soledad (1972, puesta en escena en 1986)

Le petit prince (1975), adaptación de la obra El principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Yerbabuena y otras piezas (1983), contiene Canasta, Buenos noches, soledad, Los fantasmas del espejo roto y Yerbabuena.

Los mutantes y otras piezas (1985)

Poesía

XXX Minutos, ensayo de poesía (1952)

Acroama (1961)

Fuensanta (1966)

Homenaje a «Saltillo 400» (1977)

Azares de amor y muerte (1979)

Palabras sencillas: antología poética (1980)

La jaula de oro (1986)

Ensayo: El péndulo: el mundo interior de Ramón López Velarde a través de su poesía y otros ensayos (1980)