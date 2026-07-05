Caen 13 operadores de plataformas por no estar regularizados

El operativo de inspección fue implementado por la Subsecretaría del Transporte de Tamaulipas para verificar que las unidades y sus operadores cumplan con la normativa vigente

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Al menos 13 conductores de plataformas digitales como Uber y DiDi quedaron temporalmente fuera de servicio en Ciudad Victoria tras un operativo de inspección implementado por la Subsecretaría del Transporte de Tamaulipas para verificar que las unidades y sus operadores cumplan con la normativa vigente.

El subsecretario del Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, informó que durante la jornada fueron revisados 21 vehículos, de los cuales, solo ocho contaban con el tarjetón de operador requerido, mientras que los 13 restantes recibieron una calcomanía de notificación y deberán regularizar su situación para continuar prestando el servicio.

“Traemos un operativo para la revisión de tarjetón de operador y tarjetón del vehículo».

«Hasta el momento van 21 vehículos verificados; ocho ya traían su tarjetón de operador y a los demás se les pone su calca para que vayan a regularizarse”, explicó.

El funcionario destacó que estas acciones también responden a solicitudes de los propios operadores que ya cumplen con los requisitos legales, quienes han pedido que exista un piso parejo para todos los prestadores del servicio de transporte por aplicación.

Asimismo, indicó que los operativos continuarán de manera aleatoria en Ciudad Victoria y el resto de Tamaulipas, tanto mediante inspecciones en puntos estratégicos como a través de la modalidad de “usuario simulado”, utilizada para detectar unidades que ofrecen el servicio sin la documentación correspondiente.

“Estos tipos de operativos de usuario simulado los traemos en todo el estado, de forma sorpresiva”, puntualizó.