Citarán a concesionarios por edificios en ruinas en Playa Miramar

El edificio azul del mirador uno se encuentra desvalijado, y cerca de diez inmuebles a lo largo del Bulevar Costero están en condiciones similares.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Las construcciones abandonadas en Playa Miramar representan un riesgo para los turistas y afectan la imagen del paseo turístico.

Por este motivo, las autoridades federales citarán a los concesionarios de estas edificaciones para que expliquen la situación de los inmuebles.

El edificio azul del mirador uno se encuentra desvalijado, y cerca de diez inmuebles a lo largo del Bulevar Costero están en condiciones similares.

Durante una reuniones entre autoridades municipales y federales, se acordó llamar al concesionario del edificio azul y se analice el uso de la concesión.

El deterioro de los edificios perjudica la estética del destino y la actividad económica de la zona, además de ser un peligro para la seguridad física de los paseantes.

Se detectaron puntos específicos con daños estructurales severos en el área del mirador, donde trabajarán en conjunto con la Semarnat y la Profepa.

Como parte del programa de ordenamiento de la zona federal marítima terrestre, más de 200 concesiones entrarán a un proceso de auditoría.

Este censo verificará si el uso de los espacios corresponde al fin autorizado, las delimitaciones territoriales y las condiciones físicas de los predios.

La regularización inició tras detectarse la venta ilegal de terrenos en áreas federales. A partir de una nueva delimitación de la playa efectuada en 2025, las autoridades recuperaron ocho de doce predios en riesgo de privatización.

La mayor parte de las 200 concesiones son para conservación, por lo que no son aptas para infraestructura; esta vigilancia evita la privatización y mantiene la visibilidad de la playa desde el Bulevar Costero.