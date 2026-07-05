De Tamaulipas para el mundo: artesano transforma la cuera en una marca con presencia internacional

El artesano Ezequiel Hernández encontró en la tradicional cuera tamaulipeca la inspiración para crear una línea de productos que actualmente se comercializa en México, Europa, Asia y América

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Lo que inició hace más de ocho años con la elaboración de moños inspirados en personajes de Disney hoy se ha convertido en una marca que promueve la identidad de Tamaulipas en distintos países.

El artesano Ezequiel Hernández encontró en la tradicional cuera tamaulipeca la inspiración para crear una línea de productos que actualmente se comercializa en México, Europa, Asia y América.

El creador recordó que la idea surgió al buscar un producto que reflejara las raíces del estado.

«Empecé haciendo moños de Disney, pero sentí la necesidad de crear algo que representara a Tamaulipas. Vi la cuera tamaulipeca y pensé que sus colores, sus flecos y su diseño podían adaptarse a un accesorio diferente; así nacieron los moños tamaulipecos»

Con el crecimiento del proyecto, amplió su catálogo para incluir carteras, libretas, chalinas, gorras y otras artesanías elaboradas bajo la marca Hecho en Tamaulipas, conservando siempre la esencia del traje típico.

La aceptación del público permitió que sus creaciones cruzaran fronteras. «Hemos enviado productos a Inglaterra, Italia, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia y recientemente una cuera llegó hasta Corea del Sur.

Cada pieza lleva un pedacito de Tamaulipas al mundo»

Explicó que cada moño se elabora de manera artesanal en aproximadamente diez minutos y tiene un costo de 185 pesos, aunque también ofrece piezas que van desde los 30 hasta los 3 mil 500 pesos.