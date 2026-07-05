“Diablitos”: el negocio de unos, el apagón de miles

El funcionario afirmó que Matamoros continúa siendo el municipio con la mayor incidencia de este problema, situación que ha complicado durante años la operación del sistema eléctrico.

Por. Antonio H. Mandujano

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- El uso de conexiones clandestinas de energía eléctrica, conocidas como “diablitos”, ya no es un problema exclusivo de viviendas irregulares, sino que también se ha detectado en empresas y centros de alto consumo, una práctica que provoca severas afectaciones a la red eléctrica y puede contribuir a apagones masivos como los registrados recientemente en Matamoros.

Así lo advirtió el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, quien explicó que estas conexiones ilegales alteran la planeación de la infraestructura eléctrica, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) diseña sus circuitos con base en la demanda oficialmente contratada, sin considerar la energía consumida de manera clandestina.

“Cuando tienes diablitos no tienes la visibilidad completa y no puedes hacer una planificación correcta del aumento de la capacidad de los circuitos”, señaló.

El funcionario afirmó que Matamoros continúa siendo el municipio con la mayor incidencia de este problema, situación que ha complicado durante años la operación del sistema eléctrico.

“Hay tanta gente colgada del suministro eléctrico que es imposible saber con precisión la demanda real. La Comisión puede decir que todavía hay capacidad disponible en un circuito, pero en realidad ya está siendo utilizada por usuarios que no aparecen registrados”, explicó.

Ángel Jiménez destacó que este fenómeno no solo se presenta en colonias populares donde existen viviendas conectadas de manera irregular, sino también en empresas y centros de carga de alto consumo que operan fuera de la legalidad.

“Es en ambos casos, tanto empresas, centros de carga de alto consumo, como particulares”, precisó al ser cuestionado sobre dónde se han detectado estas prácticas.

Explicó que esta demanda “oculta” provoca que la red soporte cargas mayores para las que fue diseñada, generando sobrecargas que reducen la confiabilidad del servicio y pueden derivar en interrupciones eléctricas de gran magnitud.

Aunque aclaró que los fenómenos meteorológicos y la vegetación que invade las líneas eléctricas siguen siendo factores importantes en los cortes de energía, reconoció que las conexiones ilegales también pueden explicar parte de las fallas registradas en las últimas semanas.

“Sí podría estar explicando que haya una sobrecarga no identificada por la Comisión Federal, porque no son contratos registrados y esos consumos no aparecen en la planeación del sistema”, sostuvo.

El secretario informó que, tras los apagones registrados recientemente en Matamoros, el Gobierno de Tamaulipas acordó con la CFE fortalecer las acciones de mantenimiento de la infraestructura, pero también impulsar una estrategia para regularizar a quienes utilizan energía de manera ilegal.

Añadió que la problemática no se limita al municipio fronterizo, ya que también se han detectado conexiones clandestinas en Ciudad Victoria y otras regiones del estado, por lo que se trabaja con los ayuntamientos para incorporar a estos usuarios al padrón formal y conocer con precisión la demanda real de electricidad.

Finalmente, Walter Julián Ángel Jiménez reconoció que no existe un censo actualizado sobre el número de usuarios que operan mediante “diablitos”, debido a que se trata de una práctica histórica; sin embargo, afirmó que su regularización será fundamental para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de nuevos apagones que terminan afectando a quienes sí pagan legalmente su servicio.