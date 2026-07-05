Dos buques de la Armada de México zarpan rumbo a Venezuela con ayuda humanitaria

Marina traslada vía marítima, aproximadamente 2,003 metros cúbicos de ayuda al pueblo venezolano

MÉXICO.- La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores, informan que, a través de la Armada de México, en cumplimiento a la instrucción de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, relativa al traslado de ayuda humanitaria a la República de Venezuela, hoy zarparon los Buques de Apoyo Logístico Isla Holbox y Huasteco, con aproximadamente 2,003 metros cúbicos de víveres, rumbo a ese país hermano.

En estrecha colaboración entre la Marina, SRE y el apoyo solidario de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, es trasladada esta ayuda humanitaria.

El buque ARM Holbox (BAL-02), transporta un cargamento de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, sumando un aproximado de 1,750 metros cúbicos entre estos bienes. Así como cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar 1,000 litros de agua purificada por hora y sus operadores.

Foto: Especial

Asimismo, en el buque ARM Huasteco (AMP-01), la carga consta de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos, sumando 253 metros cúbicos, con el mismo destino.

Los víveres, entregados por el Gobierno de México, mismos que provienen de donaciones realizadas en diversos centros de acopio implementados en la Ciudad de México, se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, desde donde se realizó el embarque correspondiente.

Es importante destacar que, a través de la Primera Región Naval en Veracruz, Ver., se emplean 100 elementos navales de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) para el embarque, traslado vía marítima y desembarque de la carga, así como una grúa y dos montacargas.

Foto: Especial

Asimismo, ambos buques zarparon hoy, con un tiempo estimado de viaje de seis días. Esta ayuda se suma al avión que partió esta semana rumbo a Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica.

Como lo ha manifestado la Jefa del Ejecutivo federal, el Gobierno de México reafirma con estas acciones su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con todos los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan adversidades por contingencias naturales.

Foto: Especial

Con relación al zarpe de dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria por parte del Gobierno de México para el pueblo de Venezuela, cabe destacar que son aproximadamente aproximadamente 388 toneladas de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, rumbo a ese país hermano. De los cuales el ARM Holbox (BAL-02), transporta 276.4 toneladas y el ARM Huasteco (AMP-01) 111.9 toneladas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO