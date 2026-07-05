Exigen licencia para frenar fraudes inmobiliarios

Agentes inmobiliarios plantean crear una licencia de operación obligatoria para quienes comercialicen inmuebles en Victoria; buscan dar certeza a compradores y evitar estafas por falsas publicaciones y anticipos

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Ciudad Victoria propuso al Ayuntamiento la creación de una licencia de funcionamiento u operación para agentes inmobiliarios, con el propósito de regular la actividad, brindar mayor certeza a los ciudadanos y reducir los fraudes que continúan presentándose en la compra, venta y renta de viviendas.

El presidente de AMPI Victoria, Fermín González, explicó que actualmente cualquier persona puede anunciar una propiedad mediante una lona o una publicación en redes sociales, situación que ha facilitado la aparición de falsos asesores que solicitan anticipos y posteriormente desaparecen.

“Imagínate que ves una lona, llamas, te citan en un café, te piden un anticipo y después ya no vuelves a saber de esa persona. Por eso siempre recomendamos acudir directamente a las oficinas de la inmobiliaria, conocerlas y verificar que realmente exista una empresa establecida”, señaló.

Indicó que la licencia permitiría identificar a quienes cuentan con autorización para comercializar inmuebles, ofreciendo mayor confianza a quienes buscan comprar o rentar una vivienda.

Explicó que la intención no es generar más trámites, sino establecer un mecanismo de control que impida que personas sin respaldo profesional promocionen propiedades y aprovechen el desconocimiento de la ciudadanía.

Comentó que la mayor parte de los fraudes se presenta en el mercado de rentas, donde los supuestos propietarios o intermediarios solicitan depósitos de entre cinco y diez mil pesos para apartar una vivienda, dinero que posteriormente desaparece junto con quienes realizaron la oferta.

En contraste, explicó que las operaciones de compraventa son más difíciles de falsificar debido a que requieren procesos notariales, contratos y una serie de verificaciones legales que brindan mayor seguridad tanto al comprador como al vendedor.

Precisó que una licencia municipal permitiría que detrás de cada anuncio exista una empresa formalmente registrada, facilitando además que las autoridades puedan supervisar la actividad inmobiliaria y atender con mayor rapidez cualquier denuncia.

González reiteró que la propuesta busca proteger el patrimonio de las familias victorenses y fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario local, al establecer reglas claras para quienes ofrecen este tipo de servicios y cerrar espacios a quienes utilizan falsas ofertas para cometer fraudes.