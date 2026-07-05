Gobierno acelera obras antes del pico de huracanes

El funcionario aseguró que la mayor parte de los daños a la infraestructura estatal ya fue atendida y confió en que los trabajos restantes se concluyan antes de que la temporada de ciclones tropicales genere nuevas contingencias.

Por. Antonio H. Mandujano.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas mantiene pendientes únicamente cerca de tres obras menores derivadas de las afectaciones que dejaron las lluvias registradas en meses anteriores, principalmente en caminos rurales, informó el titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario aseguró que la mayor parte de los daños a la infraestructura estatal ya fue atendida y confió en que los trabajos restantes se concluyan antes de que la temporada de ciclones tropicales genere nuevas contingencias.

“De parte de nosotros sí se solventó prácticamente todo; todavía nos faltan dos o tres pendientes en algunos caminos rurales, sobre todo en vados y puentes pequeños, pero ya vamos a empezar con esos trabajos”, explicó.

Cepeda Anaya señaló que desconoce si la Federación mantiene obras sin concluir relacionadas con los daños ocasionados por las lluvias, aunque enfatizó que, en lo que corresponde al Gobierno del Estado, la atención ha avanzado prácticamente en su totalidad.

Respecto a la capacidad financiera para responder a futuras emergencias, afirmó que el Gobierno de Tamaulipas cuenta con recursos destinados a la atención de desastres naturales, los cuales pueden activarse con la autorización del gobernador.

“Existen diversos fondos que tiene el Gobierno del Estado para la Secretaría de Obras Públicas y ahí está contemplada la ejecución de obras para atender emergencias”, indicó.

El secretario destacó que actualmente la dependencia también ejecuta obras de infraestructura hidráulica en la zona sur del estado para reducir los riesgos de inundaciones, con una inversión superior a 100 millones de pesos.

Precisó que estos trabajos se desarrollan principalmente en Ciudad Madero y Tampico, donde se realizan acciones para mejorar el desfogue del agua durante las lluvias intensas, una problemática recurrente en esa región.

Agregó que, además de estas obras, se encuentran en proceso otros proyectos relacionados con agua potable y drenaje, mientras que la construcción y mantenimiento de drenajes pluviales corresponde a los gobiernos municipales.

Pata finalizar, detalló que con estas acciones, se busca concluir los pendientes heredados por las pasadas contingencias y fortalecer la infraestructura estatal para enfrentar de mejor manera los efectos de la actual temporada de lluvias y ciclones.