Incendios forestales arrasan Portugal, Grecia y España

España e Italia envían refuerzos a Portugal para ayudar a sofocar un incendio masivo que lleva más de 3 días

Por. Staff

Atenas, Grecia.-Cientos de bomberos lucharon el domingo contra los incendios forestales en Portugal, Grecia y España, y España e Italia enviaron refuerzos a Portugal para ayudar a sofocar un incendio masivo que lleva ardiendo más de tres días.

Las autoridades instaron a los residentes de algunas zonas de Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, a permanecer en sus casas y cerrar ventanas y puertas debido al humo tóxico procedente de una planta de reciclaje en llamas que fue arrasada por un incendio forestal.

Otro gran incendio forestal se desató el domingo por la tarde al oeste de la capital griega, Atenas.

El departamento de bomberos informó que 155 bomberos, apoyados por voluntarios, equipos especializados, 16 aviones cisterna y 6 helicópteros, fueron desplegados para combatir el fuego que arrasaba un bosque de pinos en la zona de Mandra.

En la región de Vouzela, en el centro de Portugal, más de mil 200 bomberos, apoyados por casi 400 vehículos y 15 aeronaves, intentaron sofocar un incendio que se declaró el jueves, según informó la autoridad de Protección Civil.

El incendio forestal había arrasado una superficie de 12 mil hectáreas hasta el domingo, según datos de la agencia de cartografía satelital Copernicus de la Unión Europea.

La Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea informó que España envió 120 bomberos y 45 vehículos como refuerzos a Portugal el viernes, mientras que también se enviaron 3 aviones de extinción de incendios procedentes de Italia y España para prestar ayuda.

Para la tarde del domingo, el incendio parecía estar remitiendo un poco, y los medios portugueses citaron a funcionarios que decían que ya no tenía frentes activos importantes, pero que aún quedaban algunos focos de calor.

En España un incendio forestal desde el viernes en la región nororiental de Girona ha arrasado casi 2 mil 200 hectáreas.

El jefe de operaciones del Servicio Catalán de Bomberos, Eduard Martínez, declaró que el incendio tiene un perímetro de 40 kilómetros y que es posible que los bomberos no logren controlarlo el domingo.

Humo tóxico

En el otro extremo del sur de Europa, en Grecia, un incendio de rápida propagación se desató el sábado por la noche en una planta de reciclaje cerca del suburbio de Oraiokastro, en Tesalónica, lo que provocó alertas de evacuación para 3 suburbios y un centro que alberga a 157 personas con discapacidad.

Los fuertes vientos avivaron las llamas, y alrededor de 160 bomberos fueron desplegados para combatir el fuego durante toda la noche hasta que los aviones cisterna pudieron despegar al amanecer, según informó el departamento de bomberos.

El alcalde de Oraiokastro, Pandelis Tsakiris, declaró que varios negocios y viviendas resultaron dañados, pero que se tendrá una visión más clara una vez que las autoridades realicen una evaluación completa.

Un hombre de 76 años fue arrestado bajo sospecha de haber provocado el incendio por negligencia al generar chispas con su vehículo que prendieron fuego a la vegetación cercana a la carretera, informó el departamento de bomberos. Debía comparecer ante un fiscal el domingo.

El incendio se produjo días después de que otro incendio forestal en una zona cercana causara la muerte de un niño de 12 años y su padre.

Son causados ​​por negligencia

El portavoz del cuerpo de bomberos, el brigadier Ioannis Artopoios, declaró el domingo que alrededor del 85% de los incendios forestales en Grecia fueron causados ​​por negligencia, incluyendo chispas generadas por el uso de maquinaria agrícola, colillas de cigarrillos desechadas y el uso de barbacoas al aire libre. «Esto significa que la mayoría de ellos podrían haberse evitado», afirmó.

Grecia sufre incendios forestales frecuentes y a menudo devastadores durante sus veranos calurosos y secos. En 2018 un incendio al este de Atenas causó la muerte de más de 100 personas, mientras que un incendio masivo en 2023, que arrasó una remota reserva natural en el noreste de Grecia, fue el mayor incendio forestal registrado en la Unión Europea.

El país ha recurrido cada vez más a la tecnología para combatir la amenaza de los incendios, exacerbada por el cambio climático. Está integrando una red de 4 satélites, lanzados a órbita baja en mayo, que monitorearán los incendios forestales.

En lo que va del verano Grecia se ha librado de las olas de calor que han azotado gran parte de Europa occidental en las últimas semanas. Sin embargo, se han producido decenas de incendios en todo el país, tanto en la península como en las islas.