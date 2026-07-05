Investigan probable fracking en la Huasteca potosina

Gobierno estatal busca información de un supuesto oficio de Pemex dirigido al ayuntamiento de San Antonio, para notificar el uso de explosivos en esa localidad

Staff

San Luis Potosí.-El secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que buscará información al respecto tras un supuesto oficio que Pemex dirigido al ayuntamiento de San Antonio, en la Huasteca potosina, para notificar el uso de explosivos en la localidad, lo que ha alertado de que pudiese tratarse del inicio de los trabajos del fracking en San Luis Potosí.

El funcionario señaló: “la postura del estado ha sido muy clara, nosotros vamos a ir siempre de la mano de quienes buscan preservar la identidad de la Huasteca potosina, preservar la flora y la fauna, preservar nuestros ríos, nuestras lagunas y nuestras presas que no estén contaminadas, yo mismo dentro del informe de gobierno lo dije claro, esa forma de extracción de gas, no la vamos a permitir”.

Reconoció conocer el oficio que circula en redes, pero desconoce si es real y en todo caso buscará comunicarse con el alcalde de San Antonio, ya que este tipo de autorizaciones se realizan a nivel estatal y Pemex no lo ha hecho, al parecer se dirigieron directamente con el nivel municipal.

Añadió que a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se estará al pendiente de este tema puesto que se habla de un asunto de manejo de explosivos, aunque no se precisa específicamente para que serían utilizados, de ahí que hace falta mayor información y si se trata efectivamente de trabajos iniciales de fracking pues la postura del estado es la de no permitirlo.