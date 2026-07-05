Maná a la selección de México: “échenle toda la fe y vamos pa’lante”

La banda ofrecerá el espectáculo musical del medio tiempo. Pide que si el tricolor vence a Inglaterra la celebración no vuelva a terminar en tragedia

Staff

Ciudad de México.-El cantante Fher, de Maná, ya se imagina la fiesta que se armará si México vence hoy a Inglaterra, pero pide que la celebración no vuelva a terminar entre daños, golpes y tragedias.

Los integrantes de la banda tapatía serán el jugador 12 del Tri en el duelo de octavos de final ante Inglaterra, en el Estadio Ciudad de México, donde ofrecerán un espectáculo musical durante el medio tiempo.

“Dios quiera que gane México. A salir a celebrar porque es algo increíble que puede suceder, pero en armonía, en paz, respetarnos y respetar a los turistas que están aquí visitándonos”, expresa el vocalista.

Olvera exhorta a que la celebración no se convierta en agresiones ni daños porque, asegura, “los mexicanos somos mejores que eso”.

El llamado ocurre después de que los festejos por el triunfo ante Ecuador desbordaron Paseo de la Reforma y dejaron 4 muertos y personas lesionadas. A ello se sumó la queja presentada por la Federación Ecuatoriana ante la FIFA por el ruido, los insultos y la concentración de aficionados afuera del hotel de su selección.

Maná considera que México está haciendo un gran papel como anfitrión y destaca las buenas palabras de los extranjeros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Se ha hablado mucho de eso en otros países, de que México es un país al que le gusta ser cariñoso, pasar el plato, pasar la chela. Es muy bonito el corazón mexicano, alegre, fiestero, solidario y que ama, por supuesto, el futbol y también la música”, dice Fher.

Alex González coincide en que la Copa del Mundo ha permitido mostrarles a los visitantes una cara positiva del país, más allá de lo que sucede en la cancha.

“México siempre ha tenido fama por el turismo, pero imagínate encima de esto, con una celebración tan masiva y con gente de todas partes”, añade el baterista.

La verde bien puesta

Aunque dispondrán de un tiempo limitado, los músicos tocarán fragmentos de varios de sus éxitos durante el descanso del encuentro.

El 11 de junio ya hicieron lo propio durante la ceremonia inaugural, cuando sorprendieron al mundo al interpretar “Oye mi amor”.

Según sus integrantes la respuesta del estadio y la reacción que generó la presentación en redes sociales llamaron la atención de la FIFA, que volvió a invitarlos.

“Mora, Quiñones, Jiménez, Tala y toda la Selección, échenle toda la fe y confianza, y vamos pa’lante, replegando y aventando. Lo están haciendo bien. Aguirre también, un súper papel. Hay que aplaudirle porque está manejando muy bien el ajedrez de los jugadores”, ataja el vocalista.