Muere bebé comprada para explotación; van por red de trata

A la madre le fue prometida la cantidad de 126 pesos mexicanos mensuales a cambio de usar a la menor en actividades de mendicidad

Por. Staff

Madrid.- La muerte de una bebé de 6 meses en Bolivia ha destapado una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación infantil. La bebé habría sido comprada a su madre indígena ayorea por 150 bolivianos (378 pesos mexicanos) y la promesa de recibir 50 bolivianos mensuales (126 pesos mexicanos) a cambio de su uso en actividades de mendicidad en la ciudad de Cochabamba.

El Ministerio Público investiga presuntos delitos de homicidio y trata y tráfico de personas y 2 personas permanecen detenidas a la espera de audiencia cautelar.

La investigación comenzó después de que personal de un hospital de la zona oeste de Cochabamba informó el ingreso de la bebé sin signos vitales.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen iniciaron las pesquisas que llevaron a la detención de Elías, de 18 años, y Marisabel, de 32 años, quienes aseguraron ser familiares de la menor, explicó el director de la Fuerza, Rolando Vera.

Pronto se descubrió que la niña había sido trasladada desde Puerto Suárez, en Santa Cruz, por personas que no eran sus progenitores.

La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Cynthia Prado, explicó que la bebé llegó acompañada por personas ajenas a su familia y que, durante las intervenciones, se constató que esos mismos adultos estaban con otros niños.

La Policía presume que la niña falleció por una neumonía, aunque será la autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses la que determine oficialmente la causa de la muerte.

En Cochabamba, la Fuerza y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizaron una operación y rescataron a 4 menores de edad, 2 de 13 años y 2 de 9 años, que también eran utilizados para pedir limosna en las calles de la ciudad.