Pese a la lluvia, militancia panista responde con amplia participación en elección interna de dirigencia estatal en Tampico

En la contienda participan las planillas encabezadas por Gloria Garza Jiménez y César Verástegui Ostos, así como la integrada por Omeheira López Reina y Francisco Garza de Coss

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Ni la lluvia que cayó durante la mañana de este domingo frenó la participación de la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), que desde antes de las 10:00 horas acudió al Comité Directivo Municipal, ubicado en la colonia Trueba, para emitir su voto en la elección interna que definirá a la nueva dirigencia estatal del partido en Tamaulipas.

En la contienda participan las planillas encabezadas por Gloria Garza Jiménez y César Verástegui Ostos, así como la integrada por Omeheira López Reina y Francisco Garza de Coss.

El proceso se desarrolló de manera ordenada, con una afluencia constante de militantes que, pese a las condiciones climatológicas, permanecieron formados para ejercer su derecho al voto.

La presidenta del PAN en Tampico, Beatríz Rodríguez Tarabelsi, informó que la jornada inició conforme a lo programado y dijo sobre la participación de la militancia.

«Están los funcionarios haciendo acuerdos e instalando. A partir de las 10 de la mañana pasan de dos en dos las personas al interior para emitir su voto y hacer la fila en la sala de espera. Tenemos voto en tránsito para personas que hicieron su trámite; son alrededor de mil 078»

A la jornada también arribó la diputada local Rosario González, quien acudió a emitir su voto y manifestó su confianza en que el proceso fortalezca al partido.

«Esperamos que sea una elección de unidad, en la que prevalezca la participación de la militancia y el respeto a la decisión de las y los panistas»

Entre las y los funcionarios que participan en la organización de la elección se encuentran: Rosa González Azcárraga, Luis Alonso Mejía, José Feliciano Carrillo y Sergio Aguirre.

Además, para garantizar la inclusión, representantes del proceso llevaron las boletas hasta los vehículos de personas con discapacidad que no podían ingresar al inmueble.

Durante algunos minutos se intentó dividir la fila por orden alfabético de apellidos para agilizar el acceso; sin embargo, ante el crecimiento de la fila en el exterior, los propios militantes optaron por mantener una sola fila.

La lluvia continuó durante gran parte de la jornada mientras el flujo de votantes avanzaba de manera paulatina.

La votación concluirá a las 16:00 horas y se prevé que los resultados correspondientes a Tampico se conozcan alrededor de las 18:00 horas, mientras que el cómputo estatal podría quedar definido cerca de las 20:00 horas.