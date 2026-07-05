Tiroteo en Nueva York durante festejos de EU dejan 8 heridos

La Policía de Nueva York informa que las víctimas son halladas en un patio donde se estaba celebrando una barbacoa familiar

Staff

Nueva York.-En ⁠menos ocho personas, incluidos cuatro niños, fueron tiroteados y resultaron heridas el sábado durante las vacaciones del cuatro de julio en la sección Coney Island de la ciudad de Nueva York, según la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10.35pm en West 30th Street del vecindario de Brooklyn, no lejos de un paseo marítimo donde se había establecido una exhibición de fuegos artificiales menos de una hora antes.

Los heridos incluyen un hombre de 33 años y una mujer de 21 años con un disparo en el pecho; una mujer de 25 años; y un hombre de 37 años que golpeó en el hombro. Un niño de 6 años fue golpeado en el estómago; un niño de 7 años recibió un disparo en las piernas o el muslo; un niño de 6 años fue golpeado en el estómago; y otros 2 niños, de 12 y 14 años, también resultaron heridos.

Todas las víctimas fueron llevadas a hospitales, con siete en condición estable. Se decía que la mujer de 21 años estaba en estado crítico.

La policía dijo que recuperaron ⁠una pistola con un cargador extendido junto con 10 casquillos de proyectil, pero no habían hecho ningún arresto.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York), Jessica Tisch, dijo en una conferencia de prensa el domingo que las víctimas fueron encontradas en un patio donde se estaba celebrando una barbacoa familiar.

“Un hombre desconocido vestido de negro y con una máscara de esquí negra se acercó a la línea de la valla y disparó múltiples rondas en el patio y luego huyó a pie”, dijo Tisch. “No hay indicios en este momento de que hubiera ningún argumento o altercado en la barbacoa antes de que ocurriera el tiroteo”.

Tisch señaló que recientemente se había producido un homicidio relacionado con pandillas en la misma cuadra, y que la policía está investigando si hay un nexo entre los dos casos.

Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, dijo en la sesión informativa el domingo que “no hay lugar en nuestra ciudad para este tipo de violencia”.

“No lo toleraremos”, dijo Mamdani. “Y lo combatiremos con todas las herramientas a nuestra disposición”.

Hasta el domingo por la mañana, había habido al menos 215 tiroteos masivos en los Estados Unidos hasta ahora durante el año, según el Archivo de Violencia con Armas de Fuego. El recurso no partidista define los tiroteos masivos como casos en los que 4 o más víctimas resultan heridas o muertas.

Había habido al menos 6 tiroteos masivos en los Estados Unidos el sábado, cuando la nación celebró su semiquincentenario, según el archivo. Al menos 2 más habían sido reportados el domingo por la mañana.

Estados Unidos tiene un alto número de tiroteos masivos, lo que provocó súplicas al Congreso por un control de armas más sustancial. Pero el Congreso a lo largo de los años no ha implementado tales restricciones.

El tiroteo masivo de Coney Island el sábado por la noche se produjo horas antes de que un oficial de la policía de Nueva York de la unidad de monitoreo de delincuentes sexuales recibiera un disparo en su chaleco balístico mientras estaba en la sección Crown Heights de Brooklyn en lo que parecía ser un ataque dirigido.

Los oficiales desplegaron armas de aturdimiento contra un sospechoso de 18 años y lo arrestaron, dijo Tisch. Las lesiones del oficial objetivo fueron descritas como menores.

Tisch señaló que el ataque del domingo temprano ocurrió en el noveno aniversario del asesinato del detective de la policía de Nueva York Miosotis Familia, quien fue emboscado en un vehículo de la agencia.

Los tiroteos en Brooklyn también se produjeron dos días después de que Tisch anunciara que la policía de Nueva York informó la menor cantidad de tiroteos, víctimas de disparos y asesinatos durante la primera mitad de un año en la historia registrada.

Hubo 322 incidentes de disparos, superando el mínimo anterior de 337 establecido en 2018 y en 2025. Hubo 381 víctimas de disparos, superando el mínimo anterior de 397 establecido en 2025. Y hubo 122 asesinatos, superando el mínimo anterior de 136 establecido en 2017.

La policía de Nueva York también dijo que los delitos mayores disminuyeron un 5.8% en toda la ciudad.