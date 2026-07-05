VIDEO: Avión con pasajeros cae a un río en Nueva York

Pese a la magnitud del accidente, las autoridades informaron que todas las personas que viajaban en el avión lograron ser rescatadas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una aeronave con ocho personas a bordo protagonizó un aparatoso accidente este domingo 5 de julio al realizar un aterrizaje de emergencia sobre el East River, en Nueva York. La aeronave terminó parcialmente sumergida frente a Manhattan, lo que provocó una rápida movilización de policías, bomberos y equipos de rescate para poner a salvo a los ocupantes.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía cerca del Skyport de Manhattan y de la terminal del ferry ubicada en la zona de la calle 23 con la avenida FDR, según información de medios locales. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la aeronave permanece flotando con una de sus alas bajo el agua mientras varias embarcaciones rodean el lugar para iniciar las maniobras de auxilio.

Pese a la magnitud del accidente, las autoridades informaron que todas las personas que viajaban en el avión lograron ser rescatadas. El operativo se desarrolló en cuestión de minutos para evitar que la aeronave terminara hundiéndose por completo.

El percance obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia sobre el río, donde participaron embarcaciones del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y de la Policía de Nueva York (NYPD).

Así fue el rescate de los ocho pasajeros

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el avión realizó un aterrizaje forzoso poco después de las 12:00 horas, presuntamente después de presentar complicaciones durante el vuelo. Tras impactar con el agua, la aeronave quedó inclinada y comenzó a llenarse parcialmente, lo que aceleró la respuesta de los cuerpos de emergencia. Los ocho ocupantes fueron evacuados por elementos del FDNY, quienes utilizaron embarcaciones de rescate para acercarse al avión y trasladar a los pasajeros hasta un lugar seguro.

Las autoridades detallaron que únicamente dos personas presentaron lesiones leves, por lo que fueron valoradas por paramédicos en el sitio. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad.

El avión fue remolcado mientras investigan qué ocurrió

Una vez concluido el rescate, las labores se concentraron en recuperar la aeronave | @aviationbrk

Una vez concluido el rescate, las labores se concentraron en recuperar la aeronave. Con apoyo de varias embarcaciones, el hidroavión fue estabilizado sobre el agua y posteriormente remolcado hacia los muelles cercanos para facilitar las investigaciones. La Policía de Nueva York informó que el accidente permanece bajo investigación y que serán las autoridades aeronáuticas las encargadas de determinar qué provocó el aterrizaje de emergencia en el East River.

Hasta ahora no se ha informado si el incidente estuvo relacionado con una falla mecánica, condiciones del agua o algún otro problema ocurrido durante la operación del vuelo. El percance ocurre menos de un mes después de que otro avión registrara problemas durante el despegue en el East River, cuando una fuerte ola provocó daños en la aeronave y obligó a un rescate cerca del puente Throgs Neck.

Aunque ambos casos ocurrieron en el mismo río, las autoridades no han establecido ninguna relación entre los dos incidentes. La investigación del accidente de este domingo continúa para esclarecer las causas y determinar qué originó el aterrizaje de emergencia que movilizó a decenas de rescatistas frente a las costas de Manhattan.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO