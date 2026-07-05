VIDEO: Indignación en redes por cómo los rescatistas tratan a los cuerpos sin vida en Venezuela

El video que circula en redes ha causado gran polémica entre los internautas; hay quienes piden un mejor trato para las víctimas mortales de los sismos, mientras que otros señalan que los rescatistas al no contar con las herramientas necesarias, no tienen otra opción

VENEZUELA.- Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados en Venezuela han dejado hasta el momento 2,954 personas fallecidas, así como 16,592 heridas, de acuerdo con las autoridades de ese país y en las labores de rescate han participado diversos países como Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Colombia, El Salvador, México, España entre otros, así como rescatistas venezolanos.

Sin embargo, tras más de 10 días de que ocurrieron los sismos, muchas personas no han podido ser rescatadas con vida. En redes sociales comenzó a circular un video en el que un grupo de hombres se encuentran bajando de un edificio en ruinas a una de las víctimas mortales en cobijas y atada a una soga.

El hecho ha causado gran indignación entre algunos internautas, quienes piden más cuidado con las personas fallecidas por los potentes terremotos, por otro lado, hay quienes aseguran que eso no lo hacen con malicia, pero es complicado bajarlas sin las herramientas necesarias, ya que tras morir, el cuerpo humano se vuelve más rígido.

Foto: AFP

«También merecen respeto aunque ya no estén en este mundo y aquí el culpable de esto es el desgraciado gobierno, deberían brindar la maquinaria necesaria para evitar esto».

«No hay camillas para sacar y trasladar los cuerpos? QEPD».

«Dios que difícil la ha tenido los recastitas, pero aun más los venezolanos que sin experiencias comenzaron con los rescates ayudaron a tanta gente».

«Pues puede parecer fuerte o tal vez muchos digan que no tienen delicadeza, pero igual, uno muerto no es más que un bulto que empieza a estorbar y que se debe desechar».

«La gente comenta sin saber, SI, los muertos también merecen respeto, pero en esa situación es difícil bajarlo con delicadeza, estan viendo cuántos hombres estan evitando que caiga de golpe? Un cuerpo inerte es extremadamente pesado y difícil de manejar».

De igual modo, causó gran indignación que la música que pusieron de fondo al clip, desatando las criticas por parte de los usuarios de internet.

De esta forma bajaron un fallecido de los escombros de este edificio. Imágenes fuertes. Ojo la música es de quien público el vídeo. pic.twitter.com/8pUPyQSJAD — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) July 5, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO