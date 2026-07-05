VIDEO: Rescatan a osos tras años de sufrimiento encerrados en celdas

Los osos, que vivieron años en jaulas donde no podían estirarse, utilizaron el agua del estanque para rehabilitar articulaciones atrofiadas por el encierro prolongado.

VIETNAM.- Tres osos rescatados de granjas de bilis en Vietnam llegaron a su nuevo hogar en el parque de safaris Knuthenborg, en la isla danesa de Lolland. Los animales abandonaron las jaulas de metal donde permanecieron años para caminar sobre suelo boscoso y sumergirse en un estanque natural por primera vez.

Los ejemplares descendieron de los contenedores de transporte con movimientos cautelosos. El terreno de la isla de Lolland, cubierto de vegetación densa y árboles de gran altura, contrastó con el espacio reducido de las instalaciones industriales de donde provenían. Estos osos pasaron gran parte de sus vidas en estructuras diseñadas para la extracción de bilis.

La transición del metal al suelo del bosque

Una vez fuera de las cajas, los animales olfatearon el aire y las plantas antes de dirigirse hacia el cuerpo de agua central del recinto. El primer contacto con el estanque ocurrió bajo la supervisión de cuidadores y veterinarios, quienes documentaron cómo los osos utilizaron sus extremidades para explorar la profundidad del lodo y el agua.

El baño no fue un acto de simple juego y los registros mostraron que los osos golpearon la superficie con las patas y sumergieron sus cabezas repetidamente. Este comportamiento, inexistente en las granjas de bilis, marcó el inicio de una recuperación física. La densidad del agua permitió que los animales movieran articulaciones que habían estado rígidas por el encierro en superficies de metal.

En las instalaciones de origen, estos ejemplares sufrieron punciones constantes para obtener fluidos destinados a mercados de medicina tradicional. Esa práctica les dejó secuelas físicas que el equipo danés intenta mitigar mediante el enriquecimiento ambiental. El diseño del bosque permite que los osos busquen alimento por su cuenta, rascando cortezas o buscando raíces entre la tierra.

Recordemos que el recinto en Dinamarca se construyó específicamente para simular las condiciones de un hábitat natural, proporcionando sombra y áreas de descanso extensas. Los osos interactuaron entre sí de manera progresiva dentro de un espacio de 14.000 metros cuadrados. El personal técnico observó una disminución en los movimientos repetitivos típicos del estrés por cautiverio mientras los animales permanecían en el estanque.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO