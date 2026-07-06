Aventaja Gloria Garza en elección panista

Con una proporción mayor a 2 a 1, la fórmula con César “Truko” Verástegui se perfila para encabezar la dirigencia estatal del partido

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La fórmula integrada por Gloria Garza Jiménez y César “Truko” Verástegui se perfila para encabezar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas durante el próximo año, tras una jornada de votación celebrada este domingo que estuvo marcada por señalamientos de irregularidades, amenazas e incidencias en distintos municipios.

El resultado final según los primeros conteos, fue de 3,739 votos para Gloria Garza y 1,237 para Omeheira López.

De acuerdo con Gloria Garza, el triunfo obtenido fue contundente. “No hay un acto jurídico que pudiera invalidar esto, porque no hay ninguna situación que se hubiera hecho mal”, afirmó.

Señaló que la siguiente etapa será trabajar por la unidad del panismo tamaulipeco con miras al proceso electoral de 2027, cuando se renovarán las diputaciones federales y locales, además de las 43 alcaldías del estado.

Este lunes, la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en Tamaulipas deberá sesionar para validar los resultados, que, según Garza Jiménez, le otorgaron el 75 por ciento de los casi cinco mil votos emitidos. Posteriormente, el Comité Ejecutivo Nacional realizará la ratificación correspondiente y entregará la constancia de mayoría a la nueva dirigencia.

Garza Jiménez aseguró que ahora corresponde “rescatar al PAN que ya estaba allí antes”, al considerar que con esta nueva etapa concluirá la influencia del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca en las decisiones internas del partido.

Por su parte, César “Truko” Verástegui sostuvo que la militancia expresó libremente su voluntad en las urnas, por lo que no existe motivo para objetar el resultado de la elección. Agregó que esperan ser formalmente designados para iniciar el trabajo rumbo a los comicios de 2027.

Respecto a la futura designación de candidaturas, aclaró que esa decisión no recaerá únicamente en la dirigencia estatal. “Es el Comité Directivo Estatal el que tiene esa responsabilidad, pero existen distintas vías para la designación de candidatos”, explicó.

Gloria Garza añadió que el método será definido por el Comité y posteriormente por la Comisión Permanente, aunque aseguró que “con nosotros la voz de la militancia va a ser escuchada”.

Una jornada marcada por señalamientos

En Tamaulipas se instalaron 37 mesas receptoras de votación en los comités municipales, donde estaban convocados alrededor de 9 mil 400 militantes. Sin embargo, únicamente participaron cerca de cinco mil, en una jornada en la que desde las primeras horas comenzaron a reportarse diversas incidencias.

En Ciudad Victoria, un joven que acudió a votar fue informado de que no aparecía en el padrón de militantes, por lo que tuvo que retirarse sin ejercer su derecho a participar en la elección de la nueva dirigencia estatal.

Por su parte, Omeheira López Reyna aseguró que las incidencias se registraron en municipios como Victoria, Altamira y Soto la Marina. En este último caso, relató que un militante le informó haber recibido amenazas por parte de un presunto integrante de un grupo criminal cuando acudía con su familia a emitir su voto.