Becan en Nuevo Laredo a 500 artistas locales

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas posiciona a Nuevo Laredo como referencia cultural de Tamaulipas

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Nuevo Laredo se consolida como uno de los municipios de Tamaulipas que más impulsa el desarrollo cultural desde una visión social y humanista, luego de que la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregara las Becas “Juntos por el Desarrollo Cultural 2026” a alrededor de 500 artistas locales.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma una política pública que coloca al arte, la cultura y la formación de talento como herramientas de transformación social, fortalecimiento comunitario e identidad tamaulipeca.

La entrega de estos apoyos representa una inversión cercana a los 3 millones 500 mil pesos, mediante estímulos individuales de 7 mil pesos para artistas, niñas, niños, jóvenes y creadores de diversas disciplinas, quienes podrán fortalecer su preparación, producción artística y desarrollo profesional.

“En Nuevo Laredo entendemos que invertir en cultura es invertir en la transformación de nuestra sociedad; cada beca que entregamos representa una oportunidad para que nuestros artistas desarrollen su talento y, al mismo tiempo, fortalezcan la identidad, el orgullo y el tejido social de nuestra ciudad. Cuando apoyamos el arte, estamos construyendo un mejor futuro para todas y todos”, señaló.

La presidenta municipal destacó que este programa forma parte de un modelo de gobierno humanista, cercano a la gente y comprometido con generar oportunidades reales para el desarrollo de las nuevas generaciones como lo promueve la presidenta de la república Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal.

Canturosas Villarreal subrayó que la cultura no solo debe entenderse como una expresión artística, sino como una política pública capaz de prevenir riesgos sociales, abrir caminos de superación, fortalecer la convivencia y proyectar el talento de Tamaulipas dentro y fuera del estado.

Con esta visión, Nuevo Laredo se posiciona como un municipio que apuesta por el desarrollo integral de su gente, en sintonía con los principios de bienestar, inclusión y transformación social que impulsan los gobiernos humanistas en México y Tamaulipas.

La alcaldesa resaltó que las Becas “Juntos por el Desarrollo Cultural” se han consolidado como un programa permanente que fortalece el ecosistema artístico de la ciudad y reconoce el esfuerzo de quienes mantienen vivas las tradiciones, la creatividad y la identidad cultural de Nuevo Laredo.

“Desde el inicio de nuestra administración tomamos la decisión de respaldar de manera decidida al talento neolaredense, porque creemos en el poder de la cultura para transformar vidas. Hoy, con más de mil artistas beneficiados y una inversión histórica superior a los siete millones de pesos, demostramos que en Nuevo Laredo la cultura no es un discurso, sino una política pública permanente que genera oportunidades y bienestar para nuestra comunidad”, subrayó.

A nombre de las y los beneficiarios, Ivanna Alessandra Santos Guel, alumna del Taller de Pre-Ballet de las Casas de la Cultura, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y destacó que este apoyo representa un impulso para seguir preparándose y alcanzar sus sueños dentro del arte.

“Hoy quiero darle las gracias de todo corazón, por esta beca de Juntos por el Desarrollo Cultural 2026. Desde que aprendí a bailar, he soñado con seguir creciendo como artista y esta beca me ayuda a seguir creyendo que los sueños sí se pueden realizar”, expresó.

Durante el evento también recibieron de manera representativa su beca Diego Emiliano Ortega Martínez, cantante de música regional mexicana; Melany Dayane Cepeda Solís, cantante independiente; David Ulysses Cazares Esparza, integrante del Grupo Infantil de Danza Folclórica “Raíces y Tradiciones”; y Ramón Aguilar Vara, bailarín del grupo de folclore del Sistema DIF Nuevo Laredo.

A la ceremonia asistieron la regidora presidenta de la Comisión de Cultura, Macarena Corazón González Núñez; el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Javier Acebo Garza; y el director de Arte y Cultura, Felipe Flores Montemayor.

Con la entrega de estas becas, el Gobierno de Carmen Lilia Canturosas fortalece una agenda cultural con impacto social y confirma que Nuevo Laredo no solo destaca por su dinamismo económico y fronterizo, sino también por su capacidad para formar, respaldar y proyectar talento artístico con relevancia para todo Tamaulipas.