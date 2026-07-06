Canícula traería sensación térmica de hasta 50°C

Las lluvias podrían regresar durante los próximos días, mientras Tamaulipas se prepara para el periodo más caluroso del verano

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque las lluvias podrían regresar durante los próximos días, Tamaulipas se prepara para la llegada de la canícula, el periodo más caluroso del verano, durante el cual las temperaturas y las sensaciones térmicas podrían alcanzar hasta los 50 grados centígrados, advirtió el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

La canícula suele presentarse entre el 3 y el 15 de julio, dependiendo de las condiciones atmosféricas de cada año. En el noreste del país, incluido Tamaulipas, generalmente comienza a mediados de julio y se prolonga por alrededor de 40 días, concluyendo hacia finales de agosto.

Este fenómeno climático se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias, cielos mayormente despejados, intensa radiación solar y un incremento significativo en las temperaturas, lo que eleva el riesgo de deshidratación, agotamiento y golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan actividades al aire libre.

González de la Fuente señaló que las autoridades estatales ya mantienen coordinación con los municipios para enfrentar los efectos de este periodo.

“Sabemos que la canícula posee calor, totalmente cero lluvia, y estamos preparados, listos”, expresó.

El funcionario explicó que, aunque aún es prematuro anticipar registros específicos de temperatura, durante este periodo las sensaciones térmicas podrían ubicarse entre los 48 y 50 grados centígrados en algunas regiones del estado.

Informó que diversos municipios ya implementan acciones preventivas como la distribución gratuita de agua, instalación de puntos de hidratación y habilitación de espacios para que la población pueda resguardarse del calor extremo.

En cuanto a las afectaciones registradas hasta el momento, el coordinador estatal indicó que Protección Civil ha atendido aproximadamente 2 casos confirmados de golpe de calor, aunque aclaró que muchos reportes inicialmente llegan como personas desmayadas o con malestares que posteriormente son descartados como consecuencia directa de las altas temperaturas. “A veces entran como reportes de desmayo o de una persona que se siente mal y se piensa que es golpe de calor, pero al valorar al paciente resulta que no tomó su medicamento o presenta otra condición médica. Como golpe de calor identificado hemos atendido dos casos”, explicó.

Precisó además que en términos generales, durante la última semana la dependencia ha brindado atención a un promedio de dos emergencias relacionadas con personas que presentaron mareos, desmayos o disminución de la presión arterial, sin que necesariamente todos correspondan a golpes de calor.

Finalmente González de la Fuente llamó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a los sectores más vulnerables, ya que la etapa más intensa del verano aún está por comenzar.