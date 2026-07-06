Cierra Gobierno de Tamaulipas primer semestre 2026 con finanzas sanas

Obtiene un excedente cercano a mil 250 millones de pesos, recursos que serán destinados a seguridad, educación, infraestructura y programas sociales

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.–El Gobierno de Tamaulipas cerró el primer semestre de 2026 con un comportamiento favorable en sus finanzas públicas, al generar un excedente cercano a mil 250 millones de pesos, recursos que serán destinados a proyectos estratégicos en materia de seguridad, educación, infraestructura y programas sociales.

El Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, explicó que este «colchón financiero» es resultado de un mejor desempeño en los ingresos estatales, y de las participaciones federales recibidas durante los primeros meses del año.

Aunque calificó como positiva la situación financiera de la entidad advirtió que durante la segunda mitad del año podrían disminuir las ministraciones federales, debido a que parte de esos recursos fueron adelantados al inicio del ejercicio fiscal.

«No se trata de un recorte presupuestal, sino de un ajuste en el calendario de transferencias federales», puntualizó.

Además del excedente presupuestal, el titular de Finanzas informó que la recaudación de ingresos propios también muestra un comportamiento superior al estimado.

Precisó que el Estado ha captado alrededor de 900 millones de pesos adicionales, lo que representa un crecimiento cercano al 10 por ciento respecto de lo proyectado para este periodo.

Recordó que el segundo semestre suele registrar una desaceleración en la captación de ingresos, por lo que la dependencia mantendrá una política de disciplina financiera y seguimiento permanente al comportamiento presupuestal.

Como parte de la estrategia para mantener finanzas sanas y fortalecer la actividad económica, la Secretaría de Finanzas anunció que trabaja en un nuevo paquete de incentivos fiscales dirigido a los contribuyentes.

Ramírez González explicó que estas medidas surgen de los acuerdos alcanzados durante la reciente reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales realizada en Tampico.

El funcionario destacó que la estabilidad de las finanzas estatales permitirá mantener inversiones prioritarias sin comprometer el equilibrio presupuestal, además de implementar estímulos que incentiven el cumplimiento de obligaciones fiscales y favorezcan el desarrollo económico de Tamaulipas durante la segunda mitad del año.