Colapsa red eléctrica de Cuba: 10 millones de personas sin luz

El operador de la red eléctrica, la Unión Eléctrica, dice que estaba investigando ⁠la causa del apagón a ⁠nivel nacional

Staff

La Habana.- La red eléctrica nacional ⁠de Cuba ⁠sufrió un colapso el lunes al mediodía, informó su operador, lo que dejó sin electricidad a unos 10 millones de personas en la isla caribeña.

El operador de la red eléctrica, la Unión Eléctrica (UNE), dijo que estaba investigando ⁠la causa del apagón a ⁠nivel nacional.

Cuba lleva meses sufriendo cortes de electricidad que duran horas y, más recientemente, días, debidos ‌en ‌parte a una red eléctrica obsoleta y al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha cortado el suministro de combustible a la isla.

Este apagón a ‌nivel nacional supone otra mala noticia para los cubanos, ya agotados por los cortes rotativos que impiden a muchos trabajar o dormir bajo el calor del verano caribeño.

Cuba ha tenido que luchar con frecuencia para mantener las luces encendidas durante una crisis ‌económica que dura ya años, pero el Gobierno comunista ⁠se ha adentrado en un terreno sin precedentes bajo la creciente presión ⁠del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Casi dos tercios del país ya se encontraban sin electricidad cuando la red eléctrica colapsó el lunes.