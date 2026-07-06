“De una vez les digo: no van a llegar”: Arnulfo Rodríguez

El líder de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, lanza la advertencia a los grupos que ya se promueven para buscar la dirigencia magisterial

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, líder sindical mexicano y secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, lanzó una advertencia a los grupos que ya se promueven para buscar la dirigencia magisterial: aseguró que no lograrán llegar al cargo porque, afirmó, los docentes conocen sus antecedentes y no respaldarán sus aspiraciones.

Al ser cuestionado sobre Naif Hamscho y otros perfiles que han comenzado a posicionarse rumbo a la renovación del comité seccional, Rodríguez Treviño criticó que realicen actividades políticas cuando todavía no existe una convocatoria oficial emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

“Ya estuvieron ellos en el comité seccional y sí conocen las reglas del juego. Ahorita no hay ninguna convocatoria”, expresó el dirigente, quien consideró contradictorio que maestros con experiencia sindical pretendan competir sin respetar los tiempos internos.

Arnulfo sostuvo que la promoción anticipada refleja desesperación entre quienes buscan encabezar la Sección 30 y fue tajante al anticipar que no tendrán el respaldo suficiente de los trabajadores de la educación.

“Andan muy desesperados, pero de una vez les digo: no van a llegar. La gente es institucional, que será el sindicato y que serán mis compañeros”, afirmó.

El dirigente magisterial señaló que varios de los aspirantes ya han tenido participación dentro de anteriores estructuras sindicales y, desde su perspectiva, no respondieron a las expectativas de la base trabajadora. “Ya participaron y no cumplieron… hay historia”, dijo.

También cuestionó que algunos grupos sean promovidos por personas ajenas al padrón activo del magisterio, al señalar que entre sus simpatizantes existen maestros jubilados que ni siquiera aparecen inscritos en las planillas correspondientes a ese sector.

Sobre Enrique Meléndez, a quien algunos grupos colocan como uno de los perfiles con mayor presencia rumbo a la elección interna, Rodríguez Treviño aseguró que su eventual participación no le preocupa. “Que participe Enrique, ya lo conocen los maestros, eso no me preocupa a mí”, expresó.

Aunque evitó confirmar si buscará competir de nuevo por la Secretaría General o si impulsará a un aspirante de su grupo, Arnulfo Rodríguez rechazó revelar quién sería su candidato. “Ninguno… hay muchos que pueden ser”, respondió.

El líder de la Sección 30 reiteró que el proceso formal dependerá del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y aseguró que dará a conocer la convocatoria una vez que sea emitida. “Cuando salga la convocatoria yo los voy a llamar a ustedes: aquí está la convocatoria, publíquenla”, señaló.

Mientras se define la renovación de la dirigencia, Rodríguez Treviño pidió mantener la atención en los pendientes del sector educativo, como los salarios y la falta de recursos en las escuelas. “Resolver los sueldos, resolver los recursos que hacen falta, pero tranquilos”, concluyó.