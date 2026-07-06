El descaro y la burla de ITAVU

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

La llegada de RICARDO GUERRERO MORALES como nuevo secretario de salud lo hace en en un contexto plagado de infinidad de conflictos tanto laborales, de complicidades, de infraestructura, tráfico de influencia, corrupción y desde luego con todo tipo de presiones externas sin duda las que más pesan, aunque al parecer esto último es a juzgar por los hechos un problema resulto, el resto sigue siendo letra muerta.

No obstante al galeno deberá echar mano a la brutal cercanía que mantiene con el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para con su apoyo sortear la infinidad de conflictos que tiene en frente de su incipiente gestión, de arranque deberá sí o sí echar fuera de una vez toda la red mafiosa y de corrupción que aún mantiene la ex

Directora de Materiales DORA ORALIA VALDEZ ZOZAYA también cónyuge del Secretario de Desarrollo Rural ANTONIO VARELA VALDEZ y que como bien se sabe capitaneaba un sólido grupo de millonarios “moches” con selectos proveedores de la dependencia, tan es así que supuestamente fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por estas linduras.

En fin veremos si el nuevo funcionario puede y sobre todo tiene la voluntad política de corregir uno de los grandes y graves que tiene la actual administración y mejor aún aunque no lo creemos ni tantito investige y denuncie las mil y un tropelías existentes, lo anterior por aquello de que Morena no como Morena y de ello, hay constancia.

En tanto inexplicablemente el ITAVU titulado igualmente de la misma manera por MANUEL CANTÚ TREVIÑO tenga la osadía, burla y descaro de otorgar según su área jurídica certeza legal en la entrega de predios así como avalar cualquier otro acto jurídico cuando de sobra es conocido que hacia el interior del mentado instituto existe una inescrupulosa red de consumados falsificadores de escrituras encabezados precisamente por la dirección jurídica y solapados por CANTÚ TREVIÑO, así las cosas.

En otras cosas las señales en favor de CÉSAR AUGUSTO ·el Truko” VERÁSTEGUI OSTOS y GLORIA GARZA para obtener el triunfo en la elección estatal de renovación del PAN en contra de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA de COSS simplemente se confirmaron, triunfo que se sella con la contundente victoria obtenida en Reynosa tierra natal de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA el verdadero jefe de los derrotados y donde esperaban al menos ganar esta plaza por lo que ello representa además con lo anterior queda claro que el panismo estatal le dio la espalda al ex gobernador, así de simple a lo que sigue.

En tanto momentos de pánico vivieron cientos de victorenses la mañana de ayer debido a una intensa balacera suscitada entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal con un saldo de un civil muerto y otros tres detenidos en hechos ocurridos a la altura del eje vial y el bulevar AdolfoLópez Mateos.

Lo anterior viene a alterar la momentánea paz que existía en la ciudad que sin bien es cierto no era presa de un hecho de esta naturaleza sigue latente su permanencia, una cosa queda clara en todo este entuerto la existencia de grupos delictivos en la capital es evidente pese a la narrativa oficial de que han sido anulados.

Todo ello ocurre sin contar la denuncia casi a diario de decenas de comerciantes de que mes a mes son extorsionados por grupos delictivos, no obstante las autoridades lejos de atender la problemática la minimizan.

En otro tema en el aspecto deportivo terminó la ilusión, el sueño mexicano que perduró unas semanas y que hizo olvidar al país en el mismo tiempo de las penurias, de la nula actividad económica, de los miles de muertes que siguen acrecentando la cifra sin parar, en fin pese a que jugó según los expertos mejor que los ingleses al final cayó producto de la genialidad de dos de los adversarios, bueno como se han ganado a pulso el mote de “jugaron como nunca, pero perdieron como siempre” a esperar otros 4 años más, así las cosas.

En otro tema la rápida erosión en la infraestructura vial, permitió a la Secretaría de Obras Públicas de Victoria, retomar en distintos sectores de la ciudad el programa de rehabilitación de carpeta asfáltica dañada por las lluvias recientes.

En atención a la instrucción del alcalde LALO GATTAS BÁEZ se concluyó el recarpeteo asfáltico en la calle 13 entre Conrado Castillo y Veracruz, de la colonia San Francisco y se avanza en el proyecto de pavimentación de siete cuadras en el fraccionamiento Las Misiones.

Con acciones de bacheo en la primera semana de julio se repararon 340 metros cuadrados de superficie de rodamiento averiado en beneficio de 2200 habitantes de la zona centro, avenidas de mayor tráfico en calles de siete fraccionamientos.