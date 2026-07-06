Extreman vigilancia por riesgos sanitarios

Pone Coepris especial atención en 28 giros comerciales por posible formación de criaderos del mosquito transmisor del dengue

Por. Raúl López García

Expreso – La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene bajo vigilancia 28 tipos de establecimientos en Tamaulipas, al identificar que sus actividades y condiciones de operación pueden representar riesgos para la salud pública, principalmente por la formación de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

El comisionado estatal de COEPRIS Tamaulipas, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, informó que la supervisión forma parte del trabajo preventivo que se realiza en coordinación con autoridades de Salud y municipios, con mayor atención en la zona conurbada del sur del estado.

“Vigilamos 28 establecimientos en los que puede haber riesgos, verificándolos para que no haya criaderos o proliferación del vector”, explicó el funcionario.

Entre los giros con mayor vigilancia se encuentran yonques, talleres mecánicos, ferreterías y negocios de hojalatería, donde la acumulación de llantas, recipientes, chatarra, cubetas y otros materiales puede facilitar el almacenamiento de agua y la reproducción del mosquito.

“Es donde más se encuentran posibilidades de que crezca el mosco”, señaló Rebolledo Urcádiz al advertir que estos establecimientos requieren medidas permanentes de limpieza, orden y eliminación de objetos que puedan convertirse en potenciales criaderos.

Como parte de las revisiones, COEPRIS ha emitido más de 25 apercibimientos a negocios ubicados en la zona sur de Tamaulipas, luego de detectar condiciones que podían favorecer la presencia del vector.

El comisionado explicó que los apercibimientos buscan que los propietarios corrijan las irregularidades antes de que el problema escale a una sanción o represente un riesgo mayor para trabajadores, clientes y habitantes de las colonias cercanas.

La vigilancia sanitaria se mantiene durante la temporada de calor y lluvias, cuando el mosquito encuentra mayores condiciones para reproducirse. Aunque el funcionario aseguró que este año se reporta una menor cantidad de casos de dengue, subrayó que ello no representa motivo para disminuir las acciones preventivas.