Incendio en refugio para perros, mueren 13

Al momento del siniestro había alrededor de 65 mascotas entre perros y gatos

Staff

Torreón.-El albergue canino Patitas Laguneras, ubicado en la colonia José Luz Torres, en Torreón, Coahuila, sufrió un fuerte incendio que dejo 13 perritos fallecidos por severa intoxicación y tres más resultaron lesionados.

Julia Mesta encargada del refugio informó que 12 seres sintientes fallecieron el día del siniestro y ayer se informó del deceso de una hembra en la clínica veterinaria donde era atendida.

Puntualizo que una de las perritas lesionadas ya fue dada de alta, mientras la otra se encuentra en observación.

Sostuvo que al momento del incendio había alrededor de 65 seres sintientes entre perros y gatos, sostuvo que están buscando un hogar temporal para los que quedan o en su defecto que les permitan permanecer en el refugio al considerar que será una tarea difícil lograrlo.

Puntualizo que fue un corto circuito el que ocasiono el fuego, siendo el resfriador el que pudo originar el fuego.

Julia Mesta hizo un llamado a la población para que colaboren con la causa con croquetas, ayuda económica y material para construcción.