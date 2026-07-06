La verdadera farsa de la elección del PAN

EN VISTO/ DORA DE LA CRUZ

Por. Dora de la Cruz

El Partido Acción Nacional es la segunda fuerza política en Tamaulipas, pero en los hechos su peso real es limitado. Tiene presencia y estructura, pero debilitadas. Su futuro no depende únicamente de quién encabece la dirigencia, ni de los reacomodos internos, sino de la relación que construya o no con la ciudadanía, a la que ya gobernó y con la que dejó una deuda política. Esa etapa concluyó marcada por señalamientos, solicitudes de desafuero y procesos legales contra exfuncionarios panistas.

La idea que quisieron vender ambas fórmulas que participaron, desde que inició el proceso interno de la renovación del comité estatal del partido, de su rompimiento con el cabecismo, es una farsa, pretendiendo que con esa mentira, la ciudadanía podría volver a creer en la opción panista como gobierno, pero como siempre, la verdad sale a flote.

Esta elección le sirvió a la cúpula panista como un ejercicio de cara a la elección constitucional de 2027. Lo ocurrido después de la jornada interna, de salir a denunciar presuntas irregularidades, amenazas y presiones para inhibir la participación de la militancia, como lo hizo Omheira López, una de las dos candidatas a la dirigencia estatal, anticipa la estrategia que podrían desplegar en la contienda constitucional: como siempre sembrar dudas sobre el proceso electoral para descalificar sus resultados.

Tanto la fórmula encabezada por Omheira López Reyna y Francisco Javier Garza de Coss, como la integrada por Gloria Garza Jiménez y César Augusto Verástegui Ostos, tienen algo en común: sus integrantes mantuvieron una estrecha cercanía política con el exgobernador Francisco García Cabeza, todos formaron parte del primer círculo de colaboradores durante la administración panista y, en el caso de Omheira López Reyna y Gloria Garza Jiménez, ambas fueron designadas magistradas durante ese sexenio, fuera de procedimiento, violentando la ley.

Durante la campaña interna, dejaron correr la versión de un supuesto rompimiento del grupo del exgobernador con César Augusto Verástegui, “El Truko”. Sin embargo, antes del cierre del proceso, circularon versiones de que se hicieron llegar recursos, presuntamente provenientes de Estados Unidos, del cabecismo, a través de asociaciones civiles fachada, para apoyar esa fórmula con el argumento de que serían destinados a la campaña de César Verástegui .

Durante esta elección interna, se construyó una narrativa de ruptura política que, en los hechos, nunca terminó de sostenerse. Aun así, el nivel de simulación para hacerla parecer real, deja ver hasta dónde se puede llevar una estrategia de este tipo dentro de un proceso interno.

La fórmula encabezada por Gloria Garza y César Augusto “El Truko” Verástegui, salió a declararse ganadora después de las ocho de la noche de este domingo, que concluyo la jornada de votaciones, asegurando una ventaja de tres a uno.

Las noticias ele cómputo luego lo confirmaría: 3 mil 739 votos para la fórmula de Xico contra mil 232 de la fronteriza.

El futuro del PAN no depende únicamente de quién llegue o quién gane la dirigencia, ni de quién intente marcar distancia del cabecismo. El Partido Acción Nacional ha mostrado que no ha logrado consolidarse como una fuerza política con compromiso al servicio del pueblo.

Cuando en un partido político se crean grupos internos y se construyen alianzas para hacer uso del poder y los recursos públicos para beneficio propio, el desenlace será el mismo: el rechazo de la ciudadanía.