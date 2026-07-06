Puntilla al cabecismo

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

La tendencia electoral, para renovar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) le favorece a la fórmula que conforman Gloria Elena Garza Jiménez y César Augusto Verástegui Ostos.

Situación que no sorprende.

Incluso, ayer circularon resultados preliminares. Pero hay que esperar el escrutinio oficial, que podría ofrecerse hoy, antes de cantar victoria.

Y es que Omeheira López Reyna y Francisco Javier Garza de Coss no admiten su derrota. E impugnarían la elección, para tratar de llevarla a una segunda vuelta.

Este asunto, por tanto, quedaría en manos de la Comisión Nacional de Procesos Electorales del membrete albiceleste, pues ‘la fórmula perdedora’ no confía en el órgano estatal, presidido por Juan Carlos Alcocer Vázquez, pese a ser un lacayo del ex dirigente Luis René Cantú Galván.

En días pasados, el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, como la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se comprometieron a que no metería mano en el proceso y mantendría una postura imparcial.

Ojalá cumplan.

De ser así terminará el cacicazgo partidista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Es más, hasta habría una desbandada de sus huestes para sumarse a Somos México. El nuevo partido dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo, quien, por cierto, es otro subordinado del cabecismo.

Sólo allá podrían encontrar los espacios que en el nuevo PAN les serían negados, de cara al proceso electoral concurrente de 2027,

Hora de actuar

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de morena, María Guadalupe Gómez Núñez, haría bien en marcarle un alto a los acelerados que ahora las vestiduras se rasgan con el tema preelectoral.

Sobre todo, cuando lo más delicado del rejuego futurista no es hablar de identidades, fortalezas, debilidades; sino la búsqueda de adelantar los tiempos, que, en estricto apego a la verdad, es tan grave como desatender las recomendaciones del jefe político estatal.

Con una llamada puntual de atención, la dirigente guinda a) exhibiría a los traidores y desleales del propio partido, que empecinados se muestran para cuchichear sobre el tema; y b) apaciguaría las pasiones de ‘la gran familia transformadora’, aun cuando es obligación del presidente del Consejo Político estatal, Rómulo Pérez Sánchez, parar de tajo cualquier intento madrugador.

Más cuando no ha iniciado siquiera el proceso interno para definir a los coordinadores distritales y municipales defensores de la 4T.

Por lo tanto, en este rejuego hay otro personaje que obligado estaría a poner en orden a los burócratas y legisladores futuristas. Es el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, ‘El Calabazo’.

Él debe reiterarles a todos, absolutamente todos los integrantes del gabinete, que se avoquen a sacar avante su tarea y no se desgasten escuchando el canto de las sirenas, so pena de él mismo promover su salida de la administración pública estatal; mientras el jerarca partidista –quien también es subsecretario de gobierno–. podría convocar a una reunión extraordinaria donde planteen los riesgos de tanto acelere y llame a los cuadros partidistas a cerrar filas en torno al Gobernador y al partido, a menos, claro está, que la militancia esté dispuesta a entregar el poder a sus opositores.

Sobre el mismo tema, considero infames los desplantes de algunos acelerados que a río revuelto quieren sacar ganancia como pescadores que son.

Igual me parece innecesario que el propio gobernador Américo Villarreal Anaya tenga que dar la cara para frenar el adelantado rejuego –aun cuando él sea el responsable directo de cuanto ocurre en la entidad en lo económico, político y social–, pues ello (admítase o no) le provocaría un desgaste.

De ahí que sus más cercanos colaboradores obligados estén a ya no generarle problemas, sino a resolver por sí mismos lo que a sus carteras atañe.

Correo: jusam_gg@hotmail.com