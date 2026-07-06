¿Qué tan grave fue la lesión de Santiago Giménez ante Inglaterra?

Luego de entrar de cambio durante el partido entre la Selección Nacional y los ingleses, Giménez salió lesionado y trasladado al hospital

MÉXICO.- El enfrentamiento entre México e Inglaterra sigue dando de qué hablar tras la eliminación de la Selección Nacional del Mundial del que fue sede junto con Estados Unidos y Canadá. Tras entrar de cambio en el juego ante los ingleses, Santiago se lesionó en los minutos finales del partido, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, en información confirmada por el propio Javier Aguirre, técnico del tricolor, en conferencia de prensa.

El jugador del AC Milan sufrió una severa torsión en el tobillo derecho y ya no pudo reingresar al terreno de juego. Giménez fue ayudado por parte el equipo médico de la Selección Mexicana, quienes determinaron que fuera trasladado al hospital.

¿Qué le pasó a Santiago Giménez y por qué terminó en el hospital?

Los primeros reportes aseguran que habría una fractura, misma que involucraría una lesión considerable en los ligamentos. La información recabada por los reporteros que cubren al tricolor apunta a que el tiempo de recuperación sería largo.

Fue en una disputa por el balón en la línea de fondo que Giménez dio un mal paso, provocando esa torcedura en el tobillo derecho. El delantero no pudo continuar, abandonando el terreno de juego a rastras al no poder reincorporarse por el dolor que tenía en esa parte del cuerpo.

Aguirre dice adiós

Javier «El Vasco» Aguirre se despidió de la selección mexicana el domingo tras sufrir la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca. «El sueño termina aquí», dijo el entrenador de 67 años quien deja el mando del Tri en su sucesor Rafael Márquez. «Está más que capacitado», señaló Aguirre en rueda de prensa. Sobre el futuro de la selección mexicana, Aguirre dijo que Márquez «está fuerte y tiene una base fuerte».

Tras la derrota ante la escuadra inglesa, Aguirre reiteró que con esta eliminación de México termina su tercera etapa como seleccionador de México.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO