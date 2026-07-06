Refuerzan pesca con siembra de tilapia

El propósito es beneficiar tanto a los pescadores que dependen de la captura comercial como a quienes practican la pesca deportiva

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas mantiene un programa de repoblamiento de peces en todas las presas del estado mediante la liberación de alevines de tilapia, con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera y, al mismo tiempo, impulsar la pesca deportiva en estos cuerpos de agua.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, informó que las siembras de alevines se realizan de manera generalizada en las presas tamaulipecas como parte de una estrategia para garantizar la disponibilidad del recurso pesquero a mediano y largo plazo.

Explicó que esta acción busca beneficiar tanto a los pescadores que dependen de la captura comercial como a quienes practican la pesca deportiva, actividad que también genera una importante derrama económica en diversos municipios.

“Estamos haciendo siembra de alevines también con ese propósito, de no únicamente la explotación comercial, sino también la deportiva”, señaló.

Precisó que la especie utilizada en este programa es la tilapia, considerada una de las de mayor adaptación y aprovechamiento en aguas continentales.

“Es tilapia principalmente; en todas las presas estamos haciendo siembra”, afirmó.

Varela Flores destacó que la afluencia de turistas durante los periodos vacacionales a sitios como la presa Vicente Guerrero no representa un problema para los pescadores, ya que ambas actividades pueden desarrollarse de manera paralela.

Así también, indicó que este embalse recibe visitantes provenientes de distintos estados, entre ellos San Luis Potosí, e incluso hay personas que cuentan con viviendas en la zona para realizar actividades recreativas.

“No se compite”, sostuvo al referirse a la convivencia entre el turismo y la actividad pesquera.

Aunque el funcionario no precisó en ese momento la cantidad de alevines liberados ni el número de ejemplares sembrados en cada presa, aseguró que la dependencia cuenta con la estadística detallada por embalse y que esa información será proporcionada posteriormente.