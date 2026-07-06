Secretario de Salud confirma segundo caso de gusano barrenador en humano en Tamaulipas

La dependencia se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Rural para reforzar la prevención y garantizar atención inmediata ante probables nuevos casos

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, confirmó que un segundo caso de miasis en humanos en Tamaulipas, relacionado con la presencia del gusano barrenador, aunque afirmó que el paciente se encuentra bajo control médico.

“Me dicen que sí, que hay un segundo caso en este sentido, pero está totalmente controlado”, señaló.

Añadió que la Secretaría de Salud trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural para reforzar las acciones preventivas y garantizar atención inmediata ante posibles nuevos casos.

Guerrero Morales también informó que comenzará la revisión de los procesos administrativos y asuntos pendientes que quedaron tras la salida de la anterior titular de la dependencia, Adriana Hernández Campos.

Explicó que apenas el viernes concluyó formalmente el proceso de entrega-recepción, por lo que a partir de esta semana iniciará el análisis de los expedientes, investigaciones y temas administrativos que quedaron en curso.

“Vamos precisamente a empezar a revisar todos estos pendientes que se dejaron”, declaró al ser cuestionado sobre la continuidad de los procesos dentro de la Secretaría de Salud.

Señaló que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es atender la dependencia y fortalecer su funcionamiento, con el objetivo de recuperar una Secretaría de Salud acorde a las necesidades de Tamaulipas.

“Vamos a empezar a retomar las cosas”, expuso Guerrero Morales, quien además concluye la entrega de sus responsabilidades como jefe de la Oficina del Gobernador.