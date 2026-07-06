Sin incendios forestales desde el 22 de mayo

A pesar de que las condiciones climáticas propias de la temporada mantienen latente el riesgo no ha reporte de nuevos incidentes

Por. Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A pesar de las altas temperaturas que persisten en gran parte del estado, Tamaulipas suma más de un mes sin registrar nuevos incendios forestales, luego de que el último siniestro fue combatido el pasado 22 de mayo, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario explicó que, desde esa fecha, no se ha presentado ninguna nueva incidencia, aunque las condiciones climáticas propias de la temporada mantienen latente el riesgo, por lo que llamó a la población a reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias 911.

“Las temperaturas pueden ser un indicador para que se presenten incendios forestales, por eso es importante que la ciudadanía informe de inmediato cuando observe alguno”, señaló.

Indicó que durante la presente temporada se han registrado 16 incendios forestales en Tamaulipas, los cuales dejaron afectaciones estimadas de entre mil 200 y mil 500 hectáreas, principalmente de vegetación tipo zacatal.

González de la Fuente explicó que este tipo de ecosistemas son los más susceptibles a incendiarse y que, en muchos casos, los siniestros tienen su origen en la quema de basura o descuidos humanos, incluso cuando el terreno mantiene cierta humedad.

Añadió que la región correspondiente al cuarto distrito forestal continúa siendo la zona con mayor vulnerabilidad para este tipo de emergencias, por lo que las acciones de vigilancia y prevención permanecen activas.

En cuanto al pronóstico meteorológico, señaló que para los próximos días aún podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas; sin embargo, recordó que durante julio y agosto históricamente disminuyen las precipitaciones en la entidad, situación que incrementa el riesgo de incendios.