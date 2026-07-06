Suspenden a 10 casinos en línea

En los juegos y sorteos se mueve tanto “dinero sucio como limpio”, dice Alondra de la Garza, socia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Staff

Ciudad de México. Diez páginas de casinos en línea –incluidas betano.mx y bet365.mx, que operaban con el permiso de Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. de Grupo Salinas– se encuentran suspendidas por la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Secretaría de Gobernación; y, en apenas los primeros 5 meses de 2026, el sector financiero de México realizó 202 mil 45 reportes vinculados con juegos con apuestas, concursos y sorteos, una de las actividades vulnerables sobre las que se debe informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los avisos de actividades relevantes en casinos alcanzaron al menos los 15 mil 287 millones de pesos de enero a mayo, de acuerdo con lo que se puede desprender de información oficial. Cabe recalcar el “al menos” dado que los avisos sólo se realizan cuando una operación supera lo equivalente a 645 unidades de medida y actualización (UMA); y, aunque no implican el señalamiento de algún delito, dado el monto se presentan como una medida preventiva para revisar la operación.

En México 136 páginas de internet habían obtenido un permiso para operar como casinos en línea, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Gobernación. Según el registro más reciente, sólo 2 de cada 3 sitios están en operación, dado que el resto se encuentra en pausa por alguna medida técnica, administrativa, simplemente dejaron de operar, o bien fueron suspendidas por la DGJS, algunos como parte de investigaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El 11 de noviembre del año pasado, la UIF informó que luego de meses de investigación identificó 13 casinos en los que se mostraron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, así que “por su alto riesgo financiero” se bloquearon las cuentas de estas empresas, a fin de “evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”.

En su momento, el mismo Grupo Salinas evidenció que 2 de sus plataformas de apuestas en línea eran parte de una investigación del gobierno federal, bet365.mx y betano.mx, las cuáles siguen sin operar. Ambas tienen como empresa permisionaria a Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.

A la permisionaria Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. le fueron suspendidos cinco dominios por la DGJS: 1xbet.mx; luckia.mx; netabet.com.mx; netabet.mx y casinomiravallepalace.com, aunque en el caso de los cuatro primeros los buscadores no encuentran el portal, en el último caso sí aparece como vigente.

A Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. se le suspendió kingsbet.com.mx; a Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. se le dio de baja kasino.mx y a Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. se le suspendió diamantecasino.com.mx

Alondra de la Garza, socia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo & Socia Encargada de Oficina Juárez en Salles Sainz Grant Thornton, explicó que en los juegos y sorteos se mueve tanto “dinero sucio como limpio”, de ahí que todas las empresas vinculadas al sector deben avisar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y recibir controles antilavado. De lo contrario, se les aplican sanciones.

En las operaciones de actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero, se debe dar aviso a las autoridades hacendarias cuando un movimiento sobrepase cierto monto. En el caso de los juegos con apuestas, concursos y sorteos, el umbral se pasa con 75 mil 664.95 pesos (el equivalente a 645 UMAs de 2026).