Thomas Tuchel: se sintió «como una final»

El entrenador alemán de los ingleses da mérito a la batalla que ofrece México, aunque termina por recriminar el trabajo de los árbitros

Por. Staff

Ciudad de México.-A pesar de mantenerse en ventaja en el marcador en todo momento, el 2-3 en los últimos minutos lo sufrió la selección de Inglaterra por el acoso de México en la portería de Jordan Pickford. Por ello, el estratega alemán Thomas Tuchel dio mérito al desafío ante los mexicanos en los octavos de final del Mundial 2026.

«Creo que nunca se sintió como unos octavos de final, se siente como ganar la final, ese momento en que escuchamos el silbatazo final y tuvimos 45 minutos con 10 hombres jugando en gran altitud, enfrentamos a un equipo mexicano fuerte, el resultado es heroico, feliz por los jugadores y por el nivel tan elevado. Feliz de ser parte de esto y por la experiencia de estos días, la gente en la calle, el camino al estadio fue tan especial y más porque jugamos contra adversidades, todo eso lo hace especial», dijo tras clasificar a Inglaterra a cuartos de final.

Tuchel también fue emotivo con la Selección Mexicana, de quien lamenta el fin de su aventura en el Mundial 2026.

«Doy crédito completo, México es equipo fuerte y me siento con ganas de decir qué lástima que quedaron fuera, lo digo por ver la pasión de su gente, de los aficionados. México se metió para adelante, defendimos con 5-3-2 al final, la actitud y conciencia de nuestros jugadores suplentes fue increíble».

En la pregunta picosa de la noche para el timonel de Inglaterra, surgió por la prensa si había un hipotético deseo por enfrentar a Argentina en las semifinales y de cierto modo cobrar venganza de «la mano de Dios» y del «gol del siglo».

«¿Cuál crees que es mi respuesta? Si apenas pasamos a cuartos de final, se presenta la oportunidad de unos días libres y no veré nada de Noruega (rival de Inglaterra en cuartos de final), nada de futbol en estas 24 horas, será día libre para todos, después concentrarnos, ir paso a paso, la historia con este estadio fue triste (en el Mundial 1986), hicimos las paces, los colegas nos contaron el récord de la selección mexicana en el Azteca… No nos enfocamos en la semifinal».