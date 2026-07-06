Tras accidente, vigilarán cada cruce del acueducto

Después del accidente fatal en la línea 2 del acueducto, el Estado entra a supervisar.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego del accidente ocurrido en los trabajos del acueducto, en el que un trabajador perdió la vida, la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas reforzará la supervisión en los cruces pendientes de la obra mediante vigilancia directa y asesoramiento técnico.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que la medida surgió tras un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, responsable del proyecto, para evitar nuevos incidentes durante las maniobras de interconexión.

“En los cruces de aquí en adelante nos tienen que decir a nosotros, ya que fue un acuerdo con la misma Conagua; la Secretaría de Obras Públicas va a estar al pendiente de los cruces”, declaró.

El funcionario explicó que el accidente ocurrió durante un cruce con el acueducto de la línea 1, en trabajos relacionados con la línea 2. Precisó que ya se realizó una intervención en la zona de Jacinto, con presencia estatal y sin contratiempos.

“Ya hicimos un cruce allá por Jacinto Canec, estuvimos al pendiente y todo salió muy bien. Ya faltan dos cruces más, que lo estamos viendo para que nos digan la fecha y la hora”, señaló Cepeda Anaya.

Indicó que la participación de Obras Públicas consistirá en vigilancia y asesoramiento, además de apoyar a Conagua en las reparaciones necesarias para acelerar el avance de la obra.

Sobre la atención a la familia del trabajador fallecido, dijo que representantes de la empresa acudirían desde oficinas centrales para establecer contacto, aunque desconoció si ya existe un acuerdo de indemnización o apoyo económico.

Finalmente adelantó que esta semana podría quedar terminado el cruce que se realiza en el libramiento de Ciudad Victoria, donde el Gobierno del Estado facilitó las condiciones para reducir las afectaciones a la circulación.