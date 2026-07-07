Americo a su gabinete; definan si siguen o si participarán en la elección 2027

Dice que está consciente de que hay funcionarios que tienen aspiraciones políticas

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya, hizo un llamado a los integrantes de su gabinete para que definan su permanencia en la administración o si buscarán una oportunidad para participar en la elección del 2027.

Recordó que aún queda poco más de una tercera parte de la administración, tiempo suficiente, dijo, “para consolidar” el proyecto estatal e iniciar más acciones en que beneficien a las y los tamaulipecos.

En tanto, el mensaje para los funcionarios que estén interesados en participar en la contienda electoral del próximo año, “si tienen alguna aspiración desde el punto de vista electoral, pues es el momento de definirse”.

En entrevista, el mandatario señaló que está consciente de que existen funcionarios que tienen aspiraciones políticas, aunque dependerá de las condiciones de la contienda.

Ya que, si bien se han definido muchas cosas para el proceso electoral que inicia el 13 de septiembre próximo, aún faltarían las consideraciones de cada uno de los partidos políticos.

El escenario lo comparó como el tablero de ajedrez, damas chinas o backgammon, “dependiendo del tablero que se vaya a dar de esas consideraciones, saber de los actores políticos o de la oferta política de cada uno de los partidos”.

En el caso de Morena, dijo que las disposiciones que el partido haga para la selección de candidatos, entre otras la encuesta, se tendrán las consideraciones para participar en el “tablero electoral”.

“De acuerdo a esas perspectivas y en las encuestas que hará el partido en su momento, pues tendrán que separarse del cargo para poder participar”, señalando que en tanto, se tiene la obligación de dar resultados en la encomienda de gobierno.