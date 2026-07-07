Maestro regala en su barda Mangos fríos con chile

El profesor de Tamuín confirma la generosidad que distingue a la población huasteca de San Luis Potosí

Por. Staff

San Luis Potosí.- Un maestro del municipio de Tamuín, San Luis Potosí se volvió tendencia en redes sociales al demostrar un auténtico acto de generosidad: regalar mangos de su cosecha desde la barda de su casa a la gente que pasa por ahí.

El profesor no solo se limitó a regalar mangos, los obsequiaba fríos con su chilito y limón.

La acción del hombre, que en redes sociales se hace llamar como “Profe Curro R”, fue aplaudida por sus vecinos y por diversos internautas, así como por diversas páginas de medios de comunicación local que subrayaron la actitud generosa y desinteresada del docente.

“Lo hago de corazón, lo hago para que todos puedan disfrutar un delicioso mango, algo que es de temporada en nuestro bello municipio de Tamuín San Luis Potosí “ expresó el docente.

Aprovechó el espacio para invitar a los internautas a ser parte del “mango challenge” acción que consiste en compartir cualquier fruta de temporada que se tenga en casa a fin de que no se desperdicie, sino que más bien, sea disfrutada por los demás.

El “Profe Curro R” agradeció que algunos vecinos ya se habían sumado a su buena causa obsequiándole una dotación de chile en polvo para los mangos.

Mangos huastecos

La Huasteca potosina se caracteriza por ser el escenario de bellas cascadas e imponentes paisajes rodeados de vegetación y aguas color turquesa, el clima de este lugar se caracteriza por ser cálido-húmedo.

Este clima es idóneo para la producción de frutos como el litchi y el mango (entre los meses de mayo a julio), 2 frutas tropicales que estando frías resultan un deleite al paladar, perfectas para mitigar el calor de la zona.

El hecho de que este profesor potosino compartiera de sus cosechas de forma gratuita causó una verdadera impresión en su comunidad y un ejemplo de la calidez humana que caracteriza a los huastecos.

“El motivo de este video es para invitarlos a ustedes es que si tienen un manguito, o alguna fruta de temporada y la quieran regalar, no dejen que se desperdicie, no dejen que se tire, pónganla en un lugar en el que el transeúnte pueda tomarla y disfrutar de esta deliciosa fruta de la naturaleza”, invitó el maestro en un video.