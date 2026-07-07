Periodista inglés quiere más: propone amistoso en Wembley

Henry Winter, de The Football Boardroom, propone a la Asociación de Futbol, administrada por England Football, otro duelo México-Inglaterra, para que la afición y los jugadores intercambien playeras y se diviertan, luego del encuentro cardíaco en el Azteca

Por. Staff

Ciudad de México.-Tras la derrota que sufrió México en los octavos de final del Mundial 2026, ante Inglaterra por 3 a 2, un periodista inglés está convocando a un partido amistoso en el Estadio Wembley.

Henry Winter, periodista de The Football Boardroom, propuso a la Asociación de Fútbol (FA), administrada por England Football, que se debería llevar a cabo un partido amistoso entre ambas selecciones donde la afición y los jugadores intercambien playeras y se diviertan luego de partido cardíaco que se jugó en el Estadio Azteca.

Winter se refirió a México como un “anfitrión maravilloso” luego de haber recibido a los ingleses con toda la pasión por el futbol y el ánimo por los jugadores, tanto los ingleses como los mexicanos.

“Querido @FA, ¿podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, aficionados ingleses y mexicanos bebiendo y cantando juntos”, propuso Winter en la red social de internet X.

“México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley. No ha pasado desde 2010”, agregó.

La convocatoria de partido amistoso no ha tenido respuesta por parte de las asociaciones británicas ni de ambos equipos de futbol, pero ya ha dado de qué hablar.

Otros periodistas y presentadores de programas de futbol se unieron a su petición, señalando que la afición mexicana es “realmente increíble” y que la Ciudad de México fue la mejor anfitriona del Mundial 2026:

“La afición mexicana es realmente increíble. Algunas de las personas más amables que he conocido. Alrededor de 500 esperaron para felicitar a los aficionados ingleses después del partido. No podría pedir una ciudad anfitriona mejor.

“Amén, Henry. Gente maravillosa. Cálida, acogedora y magnánima en la derrota”.

Y usuarios de redes que han tenido oportunidad de asistir a más Mundiales comentaron que jamás habían asistido a una edición donde los anfitriones hayan sido igual de amables y festivos que los mexicanos, aún cuando su selección se ha quedado en el camino.

“Nunca he conocido una bienvenida como esta en 51 años. Fans increíbles. Antes y después. Durante, todo vale en el amor y el fútbol y fue encarnizado. Acabo de llegar de hacer fiesta con ellos y podría haberme quedado toda la noche. Ellos son el alma del fútbol en un mundo FIFA rancio. Nunca los olvidaré”, comentó un aficionado también en X.

El mismo Jude Bellingham, quien anotó 2 goles en el partido, reconoció al equipo mexicano y su juego, además de mostrar aprecio por el lugar en donde se jugó los octavos.

“Los jugadores de México son increíbles, ese mediocentro (Erik Lira y Edson Álvarez) corre mucho, muy fuerte, juegan con mucho corazón. Fue un placer jugar aquí en el Azteca contra ellos”, comentó en español el astro inglés al finalizar el partido.